Salgın sürecinde online işe giriş görüşmeleri yüzde 300 arttı
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Salgın sürecinde online işe giriş görüşmeleri yüzde 300 arttı

Salgın sürecinde online işe giriş görüşmeleri yüzde 300 arttı
05.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:30

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında işe giriş mülakatları dijitalleşti.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında işe giriş mülakatları dijitalleşti. Son 1 ayda online mülakatlar 3 kat artarken, en çok bilişim ve teknoloji sektörlerinde işe alım yapıldı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, şirketlerin pek çok süreci dijital ortamlara taşımasına neden oldu. Bu süreçte en dikkat çekici değişimlerden biri de işe alım süreçlerinde yaşandı. Araştırmalar, dünya genelinde şirketlerin yüzde 36'sının salgın döneminde işe alımlara devam ettiğini ve değerlendirmeleri online mülakatlar ile yaptığını gösterdi. Genç yetenekler için kariyer ve dijital işveren markası platformu Youthall.com'un açıkladığı verilere göre, şirketlerin online mülakat gerçekleştirme oranlarında son 1 ay içerisinde yüzde 300'e varan ciddi bir artış yaşandı. Bu artış, adayların online mülakatlara yatkınlığını da arttırmaya başladı.

Youthall.com, video mülakat gerçekleştiren 8 adaydan birinin işe alımının olumlu sonuçlandığını da açıkladı. Adayların bu süreçte daha fazla deneyim kazanmasıyla önümüzdeki günlerde online mülakatlardan olumlu dönüş yapılan aday sayısının daha da artması öngörülüyor.

TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE İŞ GÜCÜ ARAYIŞI ARTTI

Türkiye'de enerji, ilaç, kimya ve endüstriyel üretim sektörlerinde de koronavirüs etkisinin düşük olduğunu vurgulayan Youthall.com kurucu ortağı Emre Aykan, online mülakatlara ilişkin yaptıkları incelemelerde de özellikle teknoloji ve bilişim sektöründeki arayışların hız kazandığını saptadıklarını belirti.

Aykan, sözlerine şöyle devam etti: "KPMG Türkiye'nin yaptığı İş Dünyası Gözünden Covid-19 Etkileri Anketi, Türkiye'de tüm sektörler pandemiden olumsuz etkilenirken enerji, ilaç, kimya ve endüstriyel üretim sektörlerinde etkinin daha az hissedildiği ortaya koydu. Ankete katılan enerji şirketlerinin yüzde 30'u, ilaç şirketlerinin yüzde 29'u, kimya sektöründeki şirketlerinin yüzde 17'si ve endüstriyel üretim yapan şirketlerin yüzde 11'i sektörlerinin pandemiden düşük derecede etkilendiklerini belirtti. Marka olarak bizler de bu sektörlere ek olarak teknoloji ve bilişim sektöründe de tablonun benzer şekilde seyrettiğini ve bu sektördeki iş gücü ihtiyacında ciddi bir artış eğilimi meydana geldiğini saptadık. Çünkü koronavirüse karşı alınan tedbirlerle pek çok sektörün teknolojik ihtiyaçları arttı ve bu talebe cevap veren bilişim ve teknoloji sektörü yoğun bir iş gücü arayışına girdi. Bu kapsamda özellikle teknoloji alanındaki uzman/uzman yardımcısı pozisyonlarına ilişkin online mülakatlarda artış yaşandı. Bunun yanında gıda sektöründe hizmet gösteren şirketler için de ihtiyacın artmasına bağlı olarak farklı uzmanlık alanları için arayışlar sürüyor" dedi.

"İK'DA 3 SENEDE GERÇEKLEŞECEK DİJİTAL DÖNÜŞÜM BİR ANDA YAŞANDI"

Koronavirüs salgınıyla birlikte dijital ortamlara taşınan işe alım süreçleri, İnsan Kaynakları alanının dijital dönüşümünü de ciddi oranda hızlandırdı. Emre Aykan, fiziksel temasın en aza indirildiği ve sosyal izolasyonun uygulandığı salgın döneminde online mülakatlarda yaşanan yüzde 300'lük artışın İK sektörünün dijital dönüşümünü öne çektiğini vurguladı.

Aykan, sözlerini şöyle tamamladı: "Şirketlerin online mülakat gerçekleştirme oranlarındaki artış insan kaynakları alanının 3 yıl içerisinde gelmesini beklediğimiz dijital yetkinliğe bir anda ulaştırdı. Adayların bu dönüşüme adapte olma hızı ise gelinen noktanın kalıcı olacağına işaret ediyor. Şu anda video mülakat gerçekleştiren 8 adaydan 1'i olumlu dönüş alırken, önümüzdeki günlerde bu oranın daha da artmasını bekliyoruz. Bu kapsamda marka olarak, değişen dünya şartları doğrultusunda şirketlerin işveren olarak marka oluşturabilmesi, yani bir 'işveren markası' inşa edebilmesi ve iş gücü ihtiyacını doğru ve kalifiye adaylar arasından seçebilmesi için çalışmaya devam ediyoruz".

(İHA)

Kaynak: İHA

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