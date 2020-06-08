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Salgın sürecinde online alışveriş aramaları yüzde 311 arttı

Pandemi boyunca 'online alışveriş' kelimesi ile yapılan aramalarda yüzde 311 oranında artış yaşandı.

Salgın sürecinde online alışveriş aramaları yüzde 311 arttı
08.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:25

Pandemi boyunca 'online alışveriş' kelimesi ile yapılan aramalarda yüzde 311 oranında artış yaşandı. Artış yaşanan diğer kelimeler ise yüzde 128 ile 'internet alışveriş' yüzde 124 ile de 'aynı gün teslimat'  oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, online alışveriş ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl online alışveriş ile alakalı basına bin 893 haber yansıdığı tespit edildi. Pandemi süreci ile insanlar daha fazla internet alışverişine yönlenirken, bunun basına da yansıdığı saptandı. Özellikle konuşulan başlıklar arasında 'sanal marketler' yer aldı.

ÜCRETİSİZ KARGO YÜZDE 81 DAHA FAZLA ARANDI

Ajans Press'in, SEMrush verilerinden elde ettiği bilgilere göre, pandemi süreci boyunca 'online alışveriş' kelimesi ile yapılan aramaların yüzde 311 oranında arttığı saptandı. Türk halkının arattığı ve artış yaşanan diğer kelimeler yüzde 128 ile 'internet alışveriş' yüzde 124 ile 'aynı gün teslimat' yüzde 90 ile 'online satış' yüzde 81 ile de 'ücretsiz kargo' oldu. Türkiye'nin e-ticaret trafiği COVID-19 sürecinde artış yaşarken, online alışveriş aramalarının Almanya'da da yüzde 50, Japonya da ise yüzde 122 oranında arttığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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