Salgın sürecinde Kuşadası ve Didim'deki kiralık konutlara talep arttı
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Salgın sürecinde Kuşadası ve Didim'deki kiralık konutlara talep arttı

Salgın sürecinde Kuşadası ve Didim'deki kiralık konutlara talep arttı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tatil ve yaşam için sahil beldelerinin tercih edilmesi nedeniyle Ege'de yazlık konutların yoğun olduğu Kuşadası ve Didim ilçelerinde kiralık konut piyasasında hareketlilik yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tatil ve yaşam için sahil beldelerinin tercih edilmesi nedeniyle Ege'de yazlık konutların yoğun olduğu Kuşadası ve Didim ilçelerinde kiralık konut piyasasında hareketlilik yaşanıyor.

Didim Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Osman Coşkun, AA muhabirine salgınla birlikte ilçedeki evleri kiralamak isteyen çok fazla kişiden başvuru aldıklarını, özellikle büyükşehirlerden gelmek isteyenlerin sayısının arttığını ifade etti.

Salgının başladığı dönemde ilçeye olan ilginin bir miktar arttığını, yazın gelmesi ve tam kapanma sürecinin etkisiyle kiralık konut talebinin beklemedikleri ölçüde arttığını kaydeden Coşkun, şöyle konuştu:

"Günlük, haftalık, aylık ya normal kiralık evlere yoğun talepten dolayı elimizde neredeyse kiralık ev kalmadı. İnsanlar, kendilerini daha rahat hissedecekleri, deniz havası olan yerleri tercih ediyor. Fiyatlarda da geçen seneye göre yüzde 50'ye ulaşan artışlar oldu." ifadelerini kullandı.

Yoğun talep nedeniyle dolandırıcılık olaylarının da yaşanabildiğine işaret eden Coşkun, kiralanacak konut görülmeden kapora verilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Alaattin Durmaz da salgınla birlikte tatil bölgeleri ve kırsal alanlardaki evlere yoğun talebin görüldüğünü, bunun kiralama fiyatlarını artırdığını kaydetti.

Durmaz, "Vatandaş da haklı, artık çok sıkıldı ve sahil kesimindeki evlere başvuruyor. Bu da onların kiralarını artırıyor. Bu artışta son dönemde yeni konut inşaatlarının yavaşlamasının da etkisi var" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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