"Salgın sürecinde kurbanlıkları son güne bırakmayın" uyarısı Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, "Vatandaşlarımızdan kurbanlıklarını son güne bırakmamalarını istiyoruz çünkü yeterince hayvanımız var. Salgın döneminde pazarlarda yoğunluk oluşturmamak önemli." dedi.

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, "Vatandaşlarımızdan kurbanlıklarını son güne bırakmamalarını istiyoruz çünkü yeterince hayvanımız var. Salgın döneminde pazarlarda yoğunluk oluşturmamak önemli." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle denetimlerin uygulandığı Karşıyaka ilçesindeki pazar yerine girişte vatandaşların ateşleri ölçülüyor.

Maskesi olmayanlara uyarıların yapıldığı pazarda bazı satıcılar sıcak havadan etkilenen hayvanları su sıkarak serinletiyor.

Pazar yerini denetleyen Özen, üreticilere Kovid-19 salgınına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kovid-19 nedeniyle pazarlığın da sopayla yapıldığı pazarda Özen, temsili olarak bir üreticiyle pazarlık yaptı.

"İlimizde kurbanlık sıkıntımız yok"

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özen, hayvan pazarındaki rutin denetimlerin yanından Kovid-19 denetimlerinin de yapıldığını söyledi.

İzmir'de 300'ün üzerinde satış yeri olduğunu ifade eden Özen, bayramın sonuna kadar 30 ilçenin tamamında ciddi bir şekilde denetim yaptıklarını aktardı.

Denetimlerin sorunsuz gittiğine değinen Özen, "Satıcılarımız oldukça memnun. Satıcılarımızdan ve kendi araştırmalarımıza göre kurbanlık noktasında herhangi bir sorun yaşanmayacak. Vatandaşlarımızdan kurbanlıklarını son güne bırakmamalarını istiyoruz çünkü yeterince hayvanımız var. Salgın döneminde pazarlarda yoğunluk oluşturmamak önemli." diye konuştu.

Geçen yıl İzmir'de yaklaşık 37 bin büyükbaş, 110 bin civarında da küçükbaş hayvan kesimi olduğunu anımsatan Özen, vatandaşların küpe sorgulaması yapmasının önemli olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA