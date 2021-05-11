Salgın sürecinde işleri yavaşlayınca karavan üretmeye başlayan karoser firması 14 ülkeye ihracat yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salgın sürecinde işleri yavaşlayınca karavan üretmeye başlayan karoser firması 14 ülkeye ihracat yapıyor

Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Ekonomi

Bursa'da 55 yıldır minibüs, midibüs ve otobüs karoseri imal eden aile şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle yöneldiği karavan üretimiyle istihdam ve ihracata katkı sağlıyor.

Bursa'da 55 yıldır minibüs, midibüs ve otobüs karoseri imal eden aile şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle yöneldiği karavan üretimiyle istihdam ve ihracata katkı sağlıyor.

Özellikle Avrupa ve Amerika kıtaları için karoser üreten ve Kovid-19 sürecinde işleri yavaşlayan firmanın sahipleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının organizasyonu kapsamında geçen yıl gittikleri ABD'de karavan fabrikalarını gezdi.

Ziyaretlerinin ardından çekme karavan üretmeye karar veren şirket yetkilileri, 3 ay süren Ar-Ge çalışmalarını tamamladı.

Karoser sektöründeki deneyimiyle işe koyulan firma, seri üretime başlamasından bu yana geçen 4 ayda 14 ülkeye "Avrupa tip onay belgeli çekme karavan" ihraç etti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen taleplere de yetişmeye çalışan şirket, karavan müşterilerine en erken 3 ay sonrasına gün veriyor.

Bu süreçte istihdamı artıran firma, 20 işçi daha almak için Türkiye İş Kurumuna başvurdu.

"ABD gezisi bizim için dönüm noktası oldu"

Firmanın sahiplerinden Uğur Sönmezyuva, AA muhabirine, şirketi, babası ve kardeşiyle yönettiklerini söyledi.

Önceleri ağırlıklı olarak turistik araçların karoserini imal ettiklerini belirten Sönmezyuva, "Pandemiden özellikle Avrupa ülkelerindeki turizm sektörü olumsuz etkilenince bu durum işlerimize kötü olarak yansıdı ve karavan sektörüne yöneldik. ABD gezisi bizim için dönüm noktası oldu. Çekme karavanla üretime başladık, daha sonra motokaravanı ürün gamımıza dahil ettik." dedi.

Sönmezyuva, özellikle çekme karavana yoğun talep olduğunu vurguladı.

Bu durumun, salgın nedeniyle izole tatile ilginin artmasından kaynaklandığını dile getiren Sönmezyuva, şöyle devam etti:

"Herkes bireysel tatil yapmak istiyor. Çekme karavanlara iyi bir talep var. En erken 3 ay sonrasına sipariş teslimi yapabiliyoruz. Çok hızlı gelişen bir sektör, ihracatı da çok iyi. ABD, İsrail, Mısır ve Katar başta olmak üzere 4 ay içinde 14 ülkeye ihracat yapabilir konuma geldik. Alt zeminimiz güçlü olduğu için sektöre hızlı bir giriş yaptık. Geçen ay İstanbul'da düzenlenen KARAVANİST İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı'na katıldık. Fuarın en çok ilgi gören firmaları arasındaydık. Fuar sayesinde yaklaşık 60 iş bağlantımız oldu."

"Her şeyi 8 metrekareye sığdırdık"

Sönmezyuva, şu anda ayda 10-12 karavan imal ettiklerini ancak bunu 22'ye çıkarmayı planladıklarını anlattı.

Asıl hedeflerinin günde bir çekme karavan üretmek olduğu bilgisini veren Sönmezyuva, "Yıl sonuna kadar çok rahat şekilde bunu başaracağız. Böyle bir dönemde krizi fırsata çevirdik. Bu dönemde istihdamı artırdık. Birçok sektöre de yeni iş imkanı sunduk. Bilmediğimiz bir sektöre girdik ama bu alanda da emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uğur Sönmezyuva, 35 olan personel sayısını 44'e yükselttiklerini, 20 kişiyi daha istihdam edeceklerini aktardı.

Özellikle kalifiye elemana çok ihtiyaçlarının olduğunu belirten Sönmezyuva, "Araçları müşterinin talebine göre şekillendiriyoruz. İçlerinde ortam ısıtıcısından su ısıtıcısına, televizyonundan banyosuna, mutfağından 4 kişilik yatağa kadar bir evde bulunabilecek tüm ekipmanlar var. Her şeyi 8 metrekareye sığdırdık." diye konuştu.

Salgın sürecinde işleri yavaşlayınca karavan üretmeye başlayan karoser firması 14 ülkeye ihracat yapıyor
Salgın sürecinde işleri yavaşlayınca karavan üretmeye başlayan karoser firması 14 ülkeye ihracat yapıyor
Salgın sürecinde işleri yavaşlayınca karavan üretmeye başlayan karoser firması 14 ülkeye ihracat yapıyor
Salgın sürecinde işleri yavaşlayınca karavan üretmeye başlayan karoser firması 14 ülkeye ihracat yapıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 8,27'den işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 8,27'den işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Salgın sürecinde işleri yavaşlayınca karavan üretmeye başlayan karoser firması 14 ülkeye ihracat yapıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 11:19:04. #1.16#

title