Salgın sürecinde görüşemedikleri çocuklarıyla görüntülü konuşarak hasret giderdiler

Karabük'te jandarma ekipleri, ziyaret ettikleri köylerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir çocukları ve torunlarıyla bir araya gelemeyen kişileri telefonla görüntülü görüştürdü.

Karabük'te jandarma ekipleri, ziyaret ettikleri köylerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir çocukları ve torunlarıyla bir araya gelemeyen kişileri telefonla görüntülü görüştürdü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ziyaret ettiği köylerde yaşanan salgın nedeniyle uzun sür çocukları ve torunlarıyla görüşemeyen kişilerin telefonla görüntülü konuşmasına aracılık etti.

Çocukları ve torunlarıyla görüntülü görüşerek hasret gideren aileler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu