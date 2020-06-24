Salgın sürecinde gönüllü görev alan Suriyeli doktorlara plaket verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Salgın sürecinde gönüllü görev alan Suriyeli doktorlara plaket verildi

- Salgın sürecinde gönüllü görev alan Suriyeli doktorlara plaket verildi Gaziantep Valiliği, korona virüs salgını sürecinde gönüllü olarak şehrin giriş çıkışlarında ateş ölçümü yapan Suriyeli doktorlara plaket verdi.

24.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:55

- Salgın sürecinde gönüllü görev alan Suriyeli doktorlara plaket verildi

GAZİANTEP - Gaziantep Valiliği, korona virüs salgını sürecinde gönüllü olarak şehrin giriş çıkışlarında ateş ölçümü yapan Suriyeli doktorlara plaket verdi.

Gaziantep Valiliği, 'Gönül Seferberliği Kampanyası' kapsamında Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt'un girişimleriyle korona virüs salgını sürecinde kentte gönüllü olarak görev alan Suriyeli doktorlara plaket takdim etti. Salgını sürecinin başladığı ilk günlerden itibaren özellikle şehrin giriş-çıkışlarında, vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda, çarşı girişlerinde ve pek çok noktada hiçbir ücret almadan gönüllü olarak görev yapan Suriyeli doktorlara plaketlerini Gaziantep Valisi Davut Gül takdim etti. Suriyeli doktorların, şehrin çeşitli noktalarından çalışması için Gaziantep Valiliği ile koordinasyonu sağlayan Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt'a da plaket takdim edildi.

Plaket takdim programında açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Korona virüs salgını döneminde özellikle ilimizin giriş ve çıkışlarında gelen vatandaşlarımızın ateşlerini ölçtünüz. Bu salgının ilk başladığı dönemlerde çok önemliydi. Bu konuda siz Suriyeli doktorlar bize çok yardımcı oldunuz. Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt bey de buna vesile oldu. Ona da desteği için teşekkür ediyoruz. Kardeşlik zor zamanlarda belli oluyor. Sonuç olarak hepimiz aynı gemideyiz. Bu şehrin sağlığı ve güvenliği hepimizi ilgilendiriyor. O yüzden sizler de hemşehri bilinciyle burada üzerinize düşeni yaptınız. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

Vali Gül'ün konuşmasının ardından plaket takdimleri yapıldı.

Salgın sürecinde gönüllü görev alan Suriyeli doktorlara plaket verildi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı Haber
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi Haber
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm Haber
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı Haber
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum Haber
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
'Maske takın' diye uyaran polise bıçaklı saldırı
"Maske takın" diye uyaran polise bıçaklı saldırı
Galatasaray, koronavirüs döneminde Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp oldu
Galatasaray, koronavirüs döneminde Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp oldu
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi
Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi
İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu
İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Falcao Ali Koç Adem Büyük Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Salgın sürecinde gönüllü görev alan Suriyeli doktorlara plaket verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 18:05:28. #1.15#
title