Salgın sürecinde Eyüpsultan'da 70 bin maske üretildi Eyüpsultan Belediyesi, Covid-19 pandemisinden bu yana salgının atlatılması için gerekli tüm tedbirleri aldığını ve ihtiyaç duyulan malzeme desteğinin de kendileri tarafından üretildiğini duyurdu.

Eyüpsultan Belediyesi, Covid-19 pandemisinden bu yana salgının atlatılması için gerekli tüm tedbirleri aldığını ve ihtiyaç duyulan malzeme desteğinin de kendileri tarafından üretildiğini duyurdu. Salgından korunmak için en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri olan maske üretimi Eyüpsultan ESMEK (Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları)'te üretilmeye başlandı.

MASKE ÜRETİMİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Önceleri günlük 300 maske üretimiyle çalışmaya başlayan Eyüpsultan ESMEK, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in talimatıyla günlük kapasiteyi 3 bine çıkardı.

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ESMEK'te dikilen maskeler salgından bu yana toplam 70 bine ulaştı. Eyüpsultan Belediyesi maske üreterek hem kendi personelinin maske ihtiyacını karşıladı hem de özellikle pazar yerlerinde ve ortak kullanılan alanlarda ücretsiz maske dağıttı. Kursta ayrıca işitme engellilerin kullanması için özel bir maske de tasarlandı. Maskenin dudak kısmı şeffaf bırakılarak işitme engellilerin dudak okuma yoluyla iletişim kurması kolaylaştırıldı. Bu maskeler de işitme engelli vatandaşların evlerine teslim edildi.

Kaynak: DHA