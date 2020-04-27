Salgın sürecinde Didim'in İngiliz sakinleri de unutulmadı
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Salgın sürecinde Didim'in İngiliz sakinleri de unutulmadı

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan İngilizler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kendilerine sunulan hizmetlerin memnuniyetini yaşıyor.

27.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:53
Salgın sürecinde Didim'in İngiliz sakinleri de unutulmadı

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan İngilizler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kendilerine sunulan hizmetlerin memnuniyetini yaşıyor.

Didim havası, denizi, doğası ve tarihi değerleriyle her sene önemli sayıda yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Özellikle İngiliz turistlerin yaşamayı tercih ettiği ilçede satın aldıkları ya da kiraladıkları evlerde ikamet eden yaklaşık 5 bin İngiliz bulunuyor.

Sosyal hayata uyum sağlayan ve Türklerle kurdukları sıkı dostluklarla dikkati çeken İngilizler, Kovid-19 sürecinde de yalnız bırakılmıyor. Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü birçok İngiliz'in ihtiyacı, jandarma, polis ya da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Didim'e 13 yıl önce yerleşen 72 yaşındaki Hugh Mcgowan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele sürecinde "evde kal" çağrısına uyduklarını, tedbirler sayesinde kendilerini güvende hissettiklerini belirtti.

Mcgowan, memnuniyetini "Dışarıya çıkamadığımız için 155'i arayıp ihtiyaçlarımızın karşılanması noktasında yardım isteyebiliyoruz. Bizim ülkemizde polis asla böyle bir şey yapmaz. Türkiye'deki hizmet Avrupa'da yok. Koronavirüs sürecinde yapılan bu uygulama, harika." sözleriyle ifade etti.

Eşi Helene Mcgowan ise Kaymakamlığın ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün gösterdiği yakın ilginin kendilerini duygulandırdığını belirterek "Hastaneye ve bankaya gitmek istediğimizde 155'i arıyoruz ve geliyorlar bizimle ilgileniyorlar. Yani işlerimizi hallediyorlar. Kesinlikle hizmetler mükemmel. Kaymakamımız özellikle harika bir insan. Onu çok seviyoruz. Tüm işlerimizde bizimle yakından ilgileniyor." diye konuştu.

"Sağlık sistemi çok iyi durumda"

Brian Manson da 15 yıldır Didim'de yaşadığını belirterek kendilerini birçok Avrupa ülkesinden daha güvende ve konforlu hissettiklerine dikkati çekti.

Koronavirüsle mücadele sürecini evde müzik yaparak geçirmeye çalıştığını anlatan Manson, şöyle konuştu:

"Burada salgına karşı iyi önlem alındı. Türkiye gerçekten birçok Avrupa ülkesinden daha iyi durumda. Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Kurumlar da elinden geleni yapıyor. Yapılan yardımları da inanılmaz buluyorum. İngiltere'de veya başka bir Avrupa ülkesinde polis ya da kurum görevlileri gidip de yaşlıların sorunlarıyla ilgilenmez, alışverişini yapmazlar ama burada hem kendi insanlarına hem de bize yardıma koşuyorlar. Bu durumdan gerçekten çok ama çok etkilendim. Hastanelere gittiğimizde hiç sıra yok. Buradaki sağlık sistemi gerçekten çok iyi durumda."

Manson'un 60 yaşındaki eşi Janice Manson da İngiltere'deki vaka sayısının Türkiye'den çok fazla olduğuna dikkati çekerek, "İyi ki buradayız. Türkiye'de alınan önlemler çok iyi. Kaymakama ulaşma ve onunla konuşma zor diyebilirdik ama burada kaymakam normal vatandaş gibi. Yanına gidiyoruz ve kapısı herkese açık. Bu, gerçekten inanılmaz bir durum." dedi.

1995 yılından bu yana Didim'de yaşadıklarını anlatan 65 yaşındaki Ron Shallish ise "Evde kal" çağrısına uyduklarını söyledi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Türk komşularının sürekli kendileriyle ilgilendiğini belirten Shallish, "Şu ana kadar kaymakamlıktan bir ihtiyacımız olmadı ama arkadaşlarımızın anlattığına göre harika işler çıkarıyorlar. Kaymakamlık ve belediye ekipleri kendilerine çok yardımcı oluyor. Bu, insanı çok etkiliyor." diye konuştu.

Ev işleriyle uğraşarak vakit geçirdiğini aktaran, 64 yaşındaki eşi Katy Shallish ise İngiltere'deki yakınlarıyla cep telefonuyla görüştüklerini, iki ülke arasında karşılaştırma yapabildiklerini belirtti.

Türkiye'de güvende olduklarını vurgulayan Shallish, "Çünkü burada hükümet gerçekten insanlarını düşünüyor ve olumlu şeyler yapıyorlar. Cadde ve sokaklarda kimse yok ama İngiltere öyle değil çünkü çok geç önlem aldılar." değerlendirmesinde bulundu.

"Yardımseverlik ve misafirperverlik duygusuyla"

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz de salgınla mücadele sürecinde ilçede yaşayan İngilizlerin de kamu hizmetlerinden etkin şekilde yararlandığını belirtti.

Kentte yerleşik İngilizlerin çoğunun 65 yaş ve üzeri olduğunu söyleyen Türköz, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda özellikle İngilizce bilen personel sayısını artırdıklarını kaydetti.

Türköz, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde de bu konularda görev alacak yabancı dili orta ve üzeri olan arkadaşlarımızı görevlendirdik. Maske bulma konusunda zorluk yaşayabilecekleri düşünülerek bir iş insanımız tarafından bir miktar maske evlerine gönderildi. Bu hafta talepte bulunan 44 İngiliz'in ihtiyacı Vefa ekibimizce yerine getirilmiştir. Yabancı misafirlerimize, market, banka, ilaç ve tapu dairesi işlemleri gibi konularda aziz milletimizin en önemli hasletlerinden olan yardımseverlik ve misafirperverlik duygularıyla yardımcı oluyoruz."

Salgın sürecinde Didim'in İngiliz sakinleri de unutulmadı

Kaynak: AA

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