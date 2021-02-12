Salgın sürecinde başladığı hat sanatında sergi açmaya hazırlanıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki İzzet Kadir Selen, salgın döneminde sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek bir arkadaşının tavsiyesiyle başladığı hat sanatı ile resimde kendisini geliştirdi ve yüzlerce eser yaptı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki İzzet Kadir Selen, salgın döneminde sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek bir arkadaşının tavsiyesiyle başladığı hat sanatı ile resimde kendisini geliştirdi ve yüzlerce eser yaptı. Selen, kişisel sergi açmak için hazırlanıyor.

İzzet Kadir Selen, AA muhabirine, emekli olduktan sonra kendisini okumaya verdiğini, salgından önce karakalem resimler yapmaya başladığını daha sonra da bir arkadaşının kendisine verdiği kitap ile hat sanatıyla tanıştığını belirtti.

Bir süre kitaplardaki yazıları yazmaya çalıştığını, hat sanatını geliştirmek için çabaladığını anlatan Selen, şöyle konuştu:

"Hem resim yapmayı hem de hat sanatını kendi çapımda hiçbir hoca olmadan kendi kendime öğrendim. Karakalemle resimler yaparken bir gün ilçemizin esnaflarını, vefat etmiş kişilerini, yaşayanları resmetmek aklıma geldi. Elimdeki fotoğraf makinasıyla önce tanıdığım arkadaşlarıma gittim ve ne yapmak istediğimi anlattım. Onlarda çok memnun oldular. Önce birkaç fotoğraf çektim. Çocukluğumda yaşayan esnafların, sanatkarların fotoğraflarını topladım. Sonra onların resimlerini yapmaya başladım. Bizim dönemdeki, berberler, terziler, manavlar ve kasapları resmetmeye başladım. Yüzlerce eser ortaya çıktı. Daha sonra arkadaşımın tavsiyesi ile hat sanatıyla tanıştım. Bu pandemi dönemi benim eserler ortaya çıkartmam için büyük bir fırsat oldu. Yaşımızdan dolayı bir yere çıkamayınca gece gündüz bir taraftan resim yaptım bir taraftan da hat sanatıyla eserler ortaya çıkarttım. Bunları nasip olursa sergi açarak teşhir etmeye çalışacağım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner