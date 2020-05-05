Salgın sürecinde bağışıklığı güçlendirmek için öneriler

Düzce Üniversitesi (DÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyetisyeni Merve Karakuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yeterli ve dengeli beslenme, bol su tüketimi, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile bağışıklığı güçlü tutmanın mümkün olduğunu bildirdi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyetisyeni Merve Karakuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yeterli ve dengeli beslenme, bol su tüketimi, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile bağışıklığı güçlü tutmanın mümkün olduğunu bildirdi.

Karakuş, yaptığı açıklamada, koronavirüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmasa da sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra fiziksel aktivite ve düzenli uykunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti.

Uzun süre aç kalmanın bağışıklığı etkileyip etkilemediğiyle ilgili yeterli veri bulunmadığını aktaran Karakuş, bağışıklığı güçlendirmek için sebze ve meyve tüketiminin ön planda tutulması gerektiğini vurguladı.

Hareketi günlük rutine eklemek gerektiğini anlatan Karakuş, "Evin içinde 20-30 dakikalık egzersizlerle bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Sevdiğiniz müziği açarak dans ederseniz hem hareketinizi artırmış olursunuz hem de kendinizi daha enerjik hissedersiniz. Ayrıca sigara ve alkolden de uzak durarak bağışıklığımızın güçlü olmasına yardımcı oluruz." ifadelerini kullandı.

Bireylerin bağışıklıklarını güçlü tutmaları gerektiğini, bunun da yeterli ve dengeli beslenip bol su tüketmekle mümkün olduğunun altını çizerek, "Koronavirüs hastalığını yenmiş ancak karantina süresi devam eden bir kişi, doktor tarafından aç kalması uygun görülüyorsa oruç tutabilir. Ancak bağışıklık sistemine bağlı olarak doktoru tavsiye etmiyorsa bir süre daha oruç tutmayabilir.

Hem 65 yaş ve üzeri hem de kronik hastalığı olanlar bu süreçte çok daha dikkatli olmalı. Diyabet hastaları kan şekerinin düşmemesine, dolayısıyla öğün saatlerini kaçırmamaya dikkat etmeli. Ayrıca kan şekerini hızlı yükselten yüksek glisemik indeksli şekerli ürünlerden uzak durulmalı. Bununla birlikte tansiyon hastalarında ise yüksek tuzlu ürünler ve evde fazla miktarda tuzlu veya salamura ürünler tüketilmesi bu süreç için sakıncalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA