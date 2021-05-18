Salgın sürecinde atılan adımları eleştiren savcı hakkında idari inceleme başlatıldı
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Salgın sürecinde atılan adımları eleştiren savcı hakkında idari inceleme başlatıldı

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Yayınladığı videoyla Türkiye'nin gündemine düşen Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle "Savcı bunları ihbar kabul edip soruşturma yapmak zorunda" deyip res'en soruşturma başlattığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Şanlıurfa Valiliği, Savcı Akbulut hakkında idari inceleme başlattı.

Sosyal medya, Eyyüp Akbulut isimli Cumhuriyet Savcısı'nın Türkiye'deki koronavirüs salgını boyunca atılan adımlarla ilgili sözlerini konuşuyor. Salgında hukuk devletine yaraşmayacak uygulamalar görüldüğünü ve bunların büyük mağduriyetlere neden olduğunu iddia eden Akbulut, bugün uygulamada olan sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu ve seyahat yasaklarının tamamının hukuka aykırı olduğunu öne sürmüştü. Savcı Akbulut, bu kararların zararlı olduğunu ileri sürerek res'en soruşturma başlattığını açıklamıştı.

"VALİLER BİZLERE AKLIMIZIN ALMAYACAĞI ŞEYLER EMREDEBİLİR"

Alınan tedbirlerle ilgili olarak il idaresi kanununun zikredildiğini ve işlemlerin 11C ve 66. maddeler uyarınca yapıldığını ifade eden Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, "Fakat bir kanunda 'Vali gereken tedbirleri alır' denmesi bu kısıtlamalar için hiçbir şey ifade etmez. Yoksa vali bizlere aklımızın almayacağı şeyler de emredebilir. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında dar yorum esastır. Kanunilik ilkesi caridir. Bunu bu kanuna istinaden yapamazsınız" dedi.

"BU METİNLER HUKUKEN ÇÖP"

Akbulut sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Aşı ikna timleri kurulup insanlar aşılanıyor ve onay belgesi adı altında bir belge imzalatılıyor. Benim incelediklerimde biyotıp sözleşmesi, hasta hakları yönetmeliği gibi mevzuatın ön gördüğü şartları sağlayan ibareler o metinlerde yer almıyor. Bu metinler hukuken çöp. Çünkü pek çok insanın tereddütleri varken ve bu tereddütler yetkililer tarafından giderilmezken, ortada soruşturma açılmasını gerektiren pek çok iddia varken aydınlatılmış rızanın varlığından bahsedilemez.

"BEN İŞİM GEREĞİ GEREKLİ CESARETİ GÖSTERİYORUM"

Aşının prospektüsünde yer alan yan etkiler, ikazlar dahi o metinde yazmıyorken, ortada aydınlatılmış rıza var denemez. Ben aşı karşıtı birisi değilim, mesleğim icabı adıma aşı tanımlandığı için araştırmaya başladım. Ve araştırırken de medyada bilimsel verilerle de desteklenen, tıp sahasında uzman kişilerin beyanlarını, raporlarını gördüm. Bunlar kan dondurucu ifadeler. Cumhuriyet Savcısı bunları ihbar kabul edip soruşturma yapmak zorunda. Fakat bu dillendirildiği zaman insanlar cesaret edemiyor. Ben işim gereği gerekli cesareti gösteriyorum."

İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sözcü'nün haberine göre; Akbulut'un sosyal medyadan yaptığı bu açıklamanın ardından Şanlıurfa Valiliği tarafından idari inceleme başlatıldı.

Salgın sürecinde atılan adımları eleştiren savcı hakkında idari inceleme başlatıldı
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Haber Yorumları (3)
H A: Bence millete ecnebi gavur aşısı yaptırmak için ugrasilacagina o artist adı profesör olan ahkam kesen millete hakaret eden profesör unvanıyla 100 binlerce lira maaş alan şahsiyetler TV köşelerinde gezeceklerine kendi milli yerli ve güvenilir aşımızı gelistirsinler kaç sene oldu bu aşıyı bulanlar profesörse eğer bizim bulamayanlar ne peki yok arkadaş az laf çok iş sayın c.başkaninin yerinde olsam bunlara asgeri ücretten fazla para vermem bak o zaman nasıl buluyorlar asiyi hemen. Neyse saygilariml
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H A: Savcı ya hakvermiyor değilim. Toplu taşıma ile seyahat serbest. Şahsi aracinla yasak. Süpermarket açık küçük esnaf kapalı yahu arkadaş bu nalet hastalık paradan geçmiyor mu süpermarkette toplu taşımadan geçmiyor bulasmiyor mu. Kusura bakmayın da bizim beynimizi kuşa taksak ters uçar.
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AHMET SAY: ne dedim size hükümet hakkında iyi şeyler söyleseydi kahraman ilan edilirdi düşünce özgürlüğü yok ülkede
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Salgın sürecinde atılan adımları eleştiren savcı hakkında idari inceleme başlatıldı - Haberler
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