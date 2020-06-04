Salgın sürecinde 10 milyon metrekare alan dezenfekte edildi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 11 Mart tarihinden bu yana Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında 10 milyon metrekare alan ve 22 bin 586 araç dezenfekte etti.

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele edilmesine yönelik ilk kararı aldığı 11 Mart tarihinden bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, virüs salgınına karşı mücadele veriyor. Salgını önleme adına büyük çaba sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dezenfekte uygulamaları ile virüsün yayılmaması, vatandaşların günlük yaşamına sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlıyor.

DEZENFEKTE UYGULAMALARI

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) hastalığının ülkemizde görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren tüm birimleri ile salgınla mücadele veren Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte önemli dezenfeksiyon çalışmaları yaptı. Vatandaşların sık kullandığı otogar, havalimanı, tren garı ve toplu taşıma araçları gibi birçok noktayı dezenfekte ederek vatandaşlar virüsten korunmasına olanak sağlandı.

12 İLÇEDE ETKİN MÜCADELE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan dezenfekte uygulamaları 12 ilçede gece gündüz sürdürüldü. Ekipler, koordinasyonlu bir şekilde ilçe belediye ekipleriyle birlikte çalışmalarını sürdürdü. Kocaeli genelinde kamusal alanlar, parklar, duraklar, eczaneler, personel taşıyan servis araçları ve toplu taşıma araçları her gün aralıksız şekilde dezenfekte edildi. Yapılan çalışmalar vatandaşların sağlığının korunmasında önemli rol oynadı.

22 BİN 586 ARAÇ DEZENFEKTE EDİLDİ

Düzenli bir şekilde yapılan dezenfeksiyon işlemlerinde ekipler 6 bin 214 servis aracı, 4 bin 592 halk otobüsü, 2 bin 588 ticari taksi ve 7 bin 100 emniyet aracını dezenfekte etti. Bunun yanı sıra eczaneler, kamu kurum ve kuruluşları 9 bin 600 kez düzenli olarak dezenfekte edildi.

10 MİLYON KARE ALAN

Covid-19 önlemleri kapsamında il genelinde yapılan dezenfeksiyon mücadelesinde Sağlık Bakanlığı onaylı, insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürün kullanılarak Kocaeli genelinde 10 milyon metre kare alan dezenfekte edildi. Koronavirüs salgınına karşı yürütülen dezenfekte çalışmaları salgın tehdidi ortadan kalkana kadar devam edeceğini aktaran yetkililer, kontrollü sosyal hayatının önemine vurgu yaptı.

Kaynak: Bültenler