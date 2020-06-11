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"Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Dün TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçen, vatandaşlarımızın ve operatörlerimizin uzun süredir beklediği, elektronik ortamda abone olunmasına yönelik düzenleme, önümüzdeki hafta meclis gündeminden geçerek vatandaşlarımızın...

11.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Dün TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçen, vatandaşlarımızın ve operatörlerimizin uzun süredir beklediği, elektronik ortamda abone olunmasına yönelik düzenleme, önümüzdeki hafta meclis gündeminden geçerek vatandaşlarımızın elektronik ortamda abone olmalarının önünün açılacağı müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sayan, Dijital Gündem'in, Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlediği online "Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısına katıldı.

Yıl başından bu yana dünyada süren salgının, telekom sektöründe önümüzdeki 2-3 senede beklenen her şeyin hızlı şekilde yaşanmasına neden olduğuna işaret eden Sayan, altyapının iyi olmasından dolayı sürecin Türkiye tarafından güzel geçtiğini söyledi.

Önümüzdeki süreçte ihtiyaçların katlanarak artacağına vurgu yapan Sayan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte hayatımızın hemen hemen her noktası değişti. Koronavirüs salgınının tüm hızıyla yaşanmakta olduğu ve insanların sosyal izolasyon amacıyla zamanının önemli bir bölümünü evde geçirdiği günlerde, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektronik haberleşme sektörü ve posta sektörü diğer sektörleri destekleyen en önemli alan olarak öne çıktı.

Biz de bakanlık olarak ülkemizde ilk vaka görüldüğünden bu yana sorumlu olduğumuz alanlarda hizmetlerin aksamadan devam etmesini teminen gerekli tüm tedbirleri aldık. Elektronik haberleşme sektörü, eğitim, finans, bankacılık, sağlık gibi aklınıza gelebilecek hemen hemen pek çok alanı kapsayan bir sektör. Bu sektördeki trafik, salgın döneminde de sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ciddi oranda arttı ve düzenleyici otoriteleri bu konuda yeni önlemler aldı."

Bu süreçte en önemli sac ayaklarından birinin operatörler olduğunu belirten Sayan, Türkiye'de Kovid-19 sürecinin başladığı andan itibaren gerekli risk değerlendirmeleri yapılarak, alınacak önlemler hakkında operatörlerle koordinasyonu bakanlık olarak sağladıklarını bildirdi.

"Ücretsiz haberleşme kampanyalarına tüm operatörlerimiz destek verdi"

Sayan, vatandaşların söz konusu süreçte eğitim, çalışma, eğlence ve sosyal hayatı yoğun olarak internet üzerinden yaşadıklarını anımsattı.

Bunun da kullanılan veri miktarını önemli ölçüde artırdığına işaret eden Sayan, şu bilgileri verdi:

"Sadece son üç aylık dönemin verileri karşılaştırıldığında, sabit genişbant kullanımı geçen döneme göre yaklaşık yüzde 20 artış gösterirken, mobil veri kullanımı da biraz daha az şekilde artmış oldu. Aldığımız tedbirler ve anlık izlemelerimizle bu süreçte herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Pandemi döneminde uzaktan eğitim uygulamaları ile sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz haberleşme kampanyalarına tüm operatörlerimiz destek verdi."

Operatörler tarafından yapılan destek kampanyaları hakkında bilgi veren Sayan, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına da destek verdiklerini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve üç GSM işletmecisinin desteğiyle hazırlanan Hayat Eve Sığar uygulamasının bu çalışmalar kapsamında hayata geçirilerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktardı.

"Ücretsiz internet kotalarının kaldırılması, planlar arasında"

Ömer Fatih Sayan, "Pandemi, 1 Mart'tan bu yana ses ve internet trafiğini ciddi anlamda artırmasına rağmen çok şükür hiçbir operatörümüzde kapasite açısından bir sıkıntı yaşanmadı. Operatörlerimiz pandemi sürecinde az önce de bahsettiğim gibi sadece dijital anlamda katkı sağlamakla kalmadı aynı zamanda yaptıkları proje ve eğitimlerle de başarılı işlere imza attı." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde bir çok hizmetin ücretsiz hale geldiğini dile getiren Sayan, hayatın normalleşmeye başlaması ile elektronik haberleşme hizmetlerinin kullanım süreçlerinin de Kovid-19 öncesi döneme de yavaş yavaş döndüğünü söyledi.

Sayan, bu kapsamda işletmeciler tarafından yapılan raporlamaların periyotlarının belirlenerek, bunlara yavaş yavaş başlanmasının ve ücretsiz internet kotalarının kaldırılmasının planlar arasında olduğunu bildirdi.

"Altyapıdan kaynaklı bir kapasite sorunu yaşanmadı"

Sayan, Kovid-19 salgınına yönelik risk değerlendirmelerinin yapılması ve işletmecilerle koordinasyon içerisinde gerekli önlemlerin zamanında alınmasıyla iletişim altyapısının anlık olarak izlenerek gerekli durumlarda hızlı bir şekilde aksiyon alınması sayesinde, altyapıdan kaynaklı bir kapasite sorunun da yaşanmadığını anlattı.

Salgın sürecinde dünyada da çok sayıda tedbir alındığını anımsatan Sayan, Türkiye'de yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Dün TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçen, tüm vatandaşlarımızın ve operatörlerimizin uzun süredir beklediği ve bizim de kanun değişikliği gerektiği için çok hızlı adım atamadığımız, elektronik ortamda abone olunmasına yönelik düzenleme, inşallah önümüzdeki hafta Meclis gündeminden geçerek vatandaşlarımızın elektronik ortamda abone olmalarının önü açılacağı müjdesini vermek istiyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, pandemi sürecinin ülkelerin korumacı politikasını artırdığına işaret etti.

Yerli ve milli ürün üretilmesinin önemine dikkati çeken Sayan, bu konuda gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceklerini anlattı.

Sayan, "En kısa zamanda 5G, İstanbul Havalimanı'nda deneme amaçlı hizmete girecek, bunu da 3 operatörümüz ortak altyapı geliştirerek yapacak, bunun müjdesini de vermek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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