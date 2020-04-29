Salgın stresine ses terapisi önerisi
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Salgın stresine ses terapisi önerisi

Günlerdir dünyanın birinci gündem maddesi olan korona virüs (Covid-19) salgını, ruh sağlığını da yakından etkileyerek stres ve kaygıya neden olabiliyor.

Salgın stresine ses terapisi önerisi
29.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:26

Günlerdir dünyanın birinci gündem maddesi olan korona virüs (Covid-19) salgını, ruh sağlığını da yakından etkileyerek stres ve kaygıya neden olabiliyor. Film terapi ile sinemada sesin kullanımıyla ilgili çalışmaları ve kitapları bulunan Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Kerem Kaban, ses terapi yöntemi ile farklı frekanslardaki sesleri dinleyerek stres ve kaygılarımızdan uzaklaşmaya yardımcı olabileceğini belirtti.

Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Kerem Kaban, özel frekanslardaki sesler dinlemenin, Covid-19 salgınının neden olduğu stres ve kaygı gibi olumsuz duygularla başa çıkmaya yardımcı olabileceğini söyledi. Ses terapinin, fiziksel ve duygusal sağlık ile kişinin huzuru için yüzyıllardan beri kullanıldığını hatırlatan Kerem Kaban, "Sesle iyileşmenin ve müziğin, zihinsel bozuklukları tedavi etmek için kullanılması Eski Yunan'a kadar gidiyor. Tarih boyunca ses ve müzik, ruhsal tedaviye yardımcı olmasının yanı sıra askeri birliklerde morali artırmak, insanların daha hızlı ve daha verimli çalışmasını sağlamam için de kullanılmış. Ses terapi ise özel olarak kulak ve beyin performansını artırmak, aynı zamanda da hayatınızı geliştirmek için bir kulaklık ve taşınabilir müzik çalar ekipmanıyla belirlenmiş ses frekans aralıklarında kaydedilmiş ses dalgalarını kullanan ve tedavi edici an esnasında oluşan bir dinleme süreci. Belli frekanslarda hazırlanmış sesler dinlenerek; kaygı ve stresi azaltılabilir ve rahatlamayı teşvik edebilir. Örneğin, 528 Hz frekansı, yaşam enerjisinin artması, zihinde ferahlık ve farkındalığı artırmayı tetikler. Güdülerimize yeni bir yapılanma ve iç huzur getirir" dedi.

Hangi frekans ne için kullanılıyor?

Ses terapi yöntemi hakkında da bilgi veren Kaban, "Binaural duyma yetisine, yani ayrı ayrı her iki kulaktan bağımsız ve farklı frekanslarda duyulan sese dayanan bu yöntem; beyin dalgalarınızı vuruş frekansına hizalamaya teşvik etmek için titreşimli ses kullanarak beyni belirli bir duruma uyarır. Beynimizin bir yerinde aklımızdan yıllarca çıkaramadığımız ritmler, melodiler, armoniler, kısaca ses dalgaları vardır. İşte müzikteki bu farklı frekanslar insanı mutlu edebilir, rahatlatabilir, sinirlendirebilir ve hatta strese bile sokabilir. Ses terapisi, duygusal ve fiziksel durumu iyileştirmek için sesin farklı yönlerini yani frekanslarını kullanır. Örnek vermek gerekirse 396 Hz kendi içimize attığımız ve bilinçaltında biriktirdiğimiz duyguları, 417 Hz ise bir değişim ve karar verme sürecindeyseniz enerji kapasitenizi ortaya çıkarmaya yardımcı olurken 528 Hz frekansı, yaşam enerjisinin artmasını ve farkındalığı artırmayı tetikler, 639 Hz frekansı ise ilişkilerde ve topluluk içinde dengeli olmanızı sağlar. 741 Hz frekansı ile gündelik problemlerle başa çıkma ve çözüm arayışlarını kolaylaştırmayı sağlar. 852 Hz ise duygusal alanda kararlar almanızı kolaylaştırır" diye konuştu.

Kerem Kaban, "Peki 'Ben bu ses modüllerine nerede, nasıl, ne şekilde ulaşacağım?' derseniz evinizde internet üzerinden çeşitli sitelerden yukarıda belirttiğim ses frekans aralıklarında, sessiz bir ortam sağlayarak mümkünse bir kulaklık ile ekrana bağlı kalmaksızın sadece dinleme deneyimi yaşamanız gerekli. Daha iyi tecrübe etmek için ise bu konu ile ilgili meditatif içerikli web siteleri ile etkin dinleme de yapabilirsiniz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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