Salgın sonrası Şırnak'a inen ilk uçak su takıyla karşılandı
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Salgın sonrası Şırnak'a inen ilk uçak su takıyla karşılandı

Yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte yaklaşık 2 ay sonra İstanbul'dan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına gelen 130 yolculu uçak, su takıyla karşılandı.

Salgın sonrası Şırnak'a inen ilk uçak su takıyla karşılandı
05.06.2020 19:02 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:02

Yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte yaklaşık 2 ay sonra İstanbul'dan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına gelen 130 yolculu uçak, su takıyla karşılandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde hayatı durma noktasına getiren korona virüs salgını tedbirleri kapsamında durdurulan uçak seferleri tekrar başladı. Yaklaşık 2 ay sonra Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına gelen 130 yolculu uçak, su takıyla karşılandı. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Abdurrahman Batur ve THY istasyon şefi Zeki Aktaş, uçuş ekibine teşekkür edip çiçek verdi. DHMİ Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu havalimanı pandemi önleme kapsamında tüm tedbirlerin alındığı gözlendi.

130 yolcu ile İstanbul'dan Şırnak'a gelen THY'ye ait isimli uçak 162 yolcu ile İstanbul'a gitmek üzere Şırnak Havalimanından ayrıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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