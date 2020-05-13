Salgın sonrası motosiklet ve bisiklete talep arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Salgın sonrası motosiklet ve bisiklete talep arttı

İZMİR'de, koronavirüs salgını sonrası kalabalık içine girmekten çekinen vatandaşlar, toplu taşımadan uzak durarak motosiklet ve bisiklete yöneldi.

Salgın sonrası motosiklet ve bisiklete talep arttı
13.05.2020 08:08 | Son Güncelleme: 13.05.2020 08:08

İZMİR'de, koronavirüs salgını sonrası kalabalık içine girmekten çekinen vatandaşlar, toplu taşımadan uzak durarak motosiklet ve bisiklete yöneldi. Bisiklet ve motosiklet satışlarının, salgın döneminde arttığı belirtildi.

Koronavirüse yakalanmaktan korkan vatandaşlar, maske ve siperlik gibi çeşitli yöntemlerle önlem aldı. Birçok vatandaş, salgın sonrası evine kapandı. Hayatın akışı sürerken, günlük işlerini sürdüren vatandaşlar ise kalabalıklardan çekinir hale geldi. Sosyal mesafe kuralına uyan bazı vatandaşlar, çeşitli önlemlerin alınmasına rağmen tedirgin olarak otobüs, metro, hızlı tren veya vapur gibi toplu taşımadan uzak durdu. Toplu taşıma yerine ulaşımını, motosiklet ve bisikletlerle sağlamaya başladı. Salgın sonrası, bisiklet ve motosiklet satışlarının arttığı belirtildi.

'BİSİKLET DAHA İZOLE GÖRÜNÜYOR'Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP) Başkanı Mustafa Karakuş, "Koronavirüs toplu ulaşımı, insanların toplu halde durmasını etkiliyor. Bisiklet sosyal mesafeyi en iyi sağlayabilen ulaşım aracı. Bisikletle belli mesafelere kadar çok rahat ulaşım yapabilirsiniz. Bunu yaparken de koronavirüsten korunabilirsiniz. Pandemi sonrası toplu ulaşımı tercih etmek istemeyen çok sayıda insan var. Dolayısıyla insanlar, bisikleti alternatif bir ulaşım aracı olarak görmeye başladılar. Herkes bisiklete yöneliyor, satışları artıyor. Bütün vatandaşları, bisikletle ulaşım için kendilerini cesaretlendirmeyi öneriyoruz. Sağlıkları için faydalarını görecekler" dedi.Bisiklet kullanıcısı avukat Hüseyin Tekeli (45), Bornova'da yaşadığını, Alsancak'taki iş yerine gitmek için her gün yaklaşık 10 kilometre pedal çevirdiğini belirterek, "Koronavirüs sonrası bisiklet, daha izole bir araç olduğu için bizim adımıza daha önemli hale geldi. Son zamanlarda toplu taşıma kullanmıyorum, güven duymuyorum. Sağlık anlamında başıma ne geleceğini bilmiyorum. Virüs bulaşma riski nedeniyle şu aşamada toplu taşımayı kullanmayı düşünmüyorum. Bu dönemde sosyal izolasyon açısından bisikletin en doğru araç olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Bisiklet satın alan ızgara ustası Metin Erdem (44), "Toplu taşıma araçlarını kullanmaktan çekiniyoruz. Mikrop ve virüs nedeniyle. Toplu taşımayı kullanmamız gerekirse gerekli önlemleri alıyoruz, ancak bisiklet tercihimiz. Zaten çocukluğumuz bisiklet kullanmakla geçti, seviyorum" diye konuştu.'SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİSİKLET KULLANIN'Bisiklet firması sahibi evli ve 2 çocuk babası Hüsnü Sundu, "Vatandaşlarımız bu dönem otobüs ve metro gibi araçlara binmek istemiyorlar. Bu nedenle işine gidip gelmek amacıyla bisikleti tercih ediyorlar. Bu nedenle bu dönem işlerimizde bir artış var. Son 1 aydır bu artış gözle görünüyor. Yüzde 15'lik bir artışın olduğunu söyleyebiliriz. Sağlıklı yaşam için pandemiden uzak durmak için ulaşımı bisikletle sağlamak en mantıklısı diye düşünüyorum" dedi.MOTOSİKLETTE DE TALEP ARTIŞIMotosiklet satışı yapılan firma sahibi evli ve 3 çocuk babası Ömer Gülhan Kılınç (36), "Uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Hem sezonundayız, hem de virüs nedeniyle, işlerimize olumlu yansıma oldu. Yüzde 30 civarında bir artış söz konusu. Bireysel olarak daha rahat ulaşım. Belediye toplu taşımada sefer sayılarını düşürdüğü için istediği saatte gidip gelebiliyor istediği yere" diye konuştu.

Motosiklet satın almaya gelen Ümit Doğan (30), "Koronadan dolayı toplu taşımaya ilgi azaldı. Daha çok motosiklet ve bisiklet tarzındaki ulaşım araçlarına ilgi arttı. Toplu taşıma kullanmak istemediğim için daha güvenli gördüğüm motosiklet almaya geldik. Daha özgür, rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde yolculuk için motosikleti seçtim" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı Haber
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti Haber
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı
Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
'Aracı gönderdi' tartışması büyüyor! HDP'li Önder, 'İddianı ispatla' diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi
"Aracı gönderdi" tartışması büyüyor! HDP'li Önder, "İddianı ispatla" diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi
ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı
ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz
Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem
Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem
Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor
Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Dükkanına 5 günde iki kez hırsız giren iş yeri sahibi, canından bezdi
Dükkanına 5 günde iki kez hırsız giren iş yeri sahibi, canından bezdi
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için 'Kesin korunacak' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için "Kesin korunacak" talimatı
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Murat Kurum Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Türkan Şoray Serdar Ortaç Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Hasan Şaş Tamer Tuna Loris Karius Gökhan Gönül Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Salgın sonrası motosiklet ve bisiklete talep arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 12:48:26. #1.15#
title