Salgın sonrası ilk Halk Günü toplantısı yapılacak
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Salgın sonrası ilk Halk Günü toplantısı yapılacak

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sonrasında ilk kez halk toplantısı yapılacak.

Salgın sonrası ilk Halk Günü toplantısı yapılacak
06.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:52

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sonrasında ilk kez halk toplantısı yapılacak. Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından 9 Temmuz Perşembe günü saat: 14.00'da halk toplantısı yapılacak.

Mart ayında dönemin Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından son kez yapılan halk günü toplantıları, korona virüs salgını nedeni ile durdurulmuştu. 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme sürecinin ardından 1 Temmuzda alınan kararlar da eklenmesinin ardından Düzce Valiliği de salgın sonrasında ilk Halk toplantısını yapacak. Vali Cevdet Atay tarafından 9 Temmuz Perşembe günü saat: 14.00'da Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonun halk toplantısı yapılacak. Toplantıya katılmak isteyen vatandaşların isim ve iletişim bilgilerini en geç 8 temmuz 2020 Çarşamba gününe kadar valilik il yazı işleri müdürlüğüne kayıt yaptırmaları bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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