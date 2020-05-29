Salgın sonrası eda edilen cuma namazına yoğun ilgi
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Salgın sonrası eda edilen cuma namazına yoğun ilgi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından cuma namazı kılındı.

29.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:03

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından cuma namazı kılındı.

Kentlerde yetkililerce belirlenen camilerin avluları, parklar, spor sahaları, pazar yerleri gibi yerlerde vatandaşlar cuma namazı için saf tuttu.

Bursa'da tarihi camilerin avluları, büyük park alanları ve spor sahalarında oluşturulan cemaate namaz öncesi tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı. Namaza gelen vatandaşlara dezenfektan verildi.

Kronik rahatsızlığı ya da yaştan dolayı sokağa çıkma kısıtlaması olanlara sağlıklarının riske atılmaması için cemaatle cuma namazı kılmasına izin verilmedi. Namaz, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek eda edildi.

Kentin en önemli tarihini noktalarından Ulu Cami'deki cuma namazını, İl Müftüsü İzani Turan kıldırdı. Orhan Parkı ve Mihraplı Cami'nin yanında bulunan Hüdavendigar Parkı'ndaki namazda da çok sayıda kişi saf tuttu.

Gemlik ilçesinde, açık alanların yanı sıra sahil bölgesinde yer alan Kulüpler Birliği Otoparkı, Hacı Osman - Hayriye Okumuş Camii bahçe alanı ve üniversite girişinde bulunan Engelsiz Kafe'de de cuma namazı kılındı.

Deniz kenarında kılınan cuma namazında, sosyal mesafeye de dikkat edildi.

Orhangazi ilçesinde de cuma namazı öncesi dualar edildi, kurban kesildi.

Salgın sonrası eda edilen cuma namazına yoğun ilgi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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