Salgın sonrası cemaatle ilk sosyal mesafeli cuma namazı kılındı
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Salgın sonrası cemaatle ilk sosyal mesafeli cuma namazı kılındı

Covid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan İstanbul'un camileri, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuştu.

29.05.2020 20:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:12

Covid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan İstanbul'un camileri, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuştu.View on euronews

Salgın sonrası cemaatle ilk sosyal mesafeli cuma namazı kılındı
Kaynak: Euronews.com

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