Salgın sonrası cemaatle ilk sosyal mesafeli cuma namazı kılındı Covid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan İstanbul'un camileri, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuştu.

Covid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan İstanbul'un camileri, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuştu.View on euronews