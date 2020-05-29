Salgın sonrası cemaatle ilk sosyal mesafeli cuma namazı kılındı
Covid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan İstanbul'un camileri, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuştu.
29.05.2020 20:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:12
Covid-19 önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan İstanbul'un camileri, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuştu.View on euronews
Kaynak: Euronews.com