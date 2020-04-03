Salgın seferberliği 'tam gaz' sürüyor Koronavirüs salgınının açtığı yaralar ulusal dayanışmayla sarılıyor.

Koronavirüs salgınının açtığı yaralar ulusal dayanışmayla sarılıyor. Belediye ve şirketlerin yanı sıra pek çok STK da güçleri oranında seferberlik ağına dahil oluyor.