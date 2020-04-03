Salgın seferberliği 'tam gaz' sürüyor
Koronavirüs salgınının açtığı yaralar ulusal dayanışmayla sarılıyor.
03.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:36
Koronavirüs salgınının açtığı yaralar ulusal dayanışmayla sarılıyor. Belediye ve şirketlerin yanı sıra pek çok STK da güçleri oranında seferberlik ağına dahil oluyor.
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Kaynak: Dunya.com