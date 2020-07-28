Salgın sebebiyle sınırlar kapanınca tekneyle 82 günde Portekiz'den Arjantin'e gitti
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Salgın sebebiyle sınırlar kapanınca tekneyle 82 günde Portekiz'den Arjantin'e gitti

Dünyanın dört bir yanında ülkeler, koronavirüs salgını sebebiyle sınırlarını kapatmaya başladığında, binlerce insan evinden uzakta başka ülkelerde mahsur kaldı.

Salgın sebebiyle sınırlar kapanınca tekneyle 82 günde Portekiz'den Arjantin'e gitti
28.07.2020 17:26 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:30

Dünyanın dört bir yanında ülkeler, koronavirüs salgını sebebiyle sınırlarını kapatmaya başladığında, binlerce insan evinden uzakta başka ülkelerde mahsur kaldı. Arjantinli Juan Manuel Ballestero, Portekiz'de mahsur kalınca, evine ve ailesine dönmek için küçük bir tekneyle Atlas Okyanusu'nu geçti ve Arjantin'e ulaştı. 

47 yaşındaki Ballestero, salgın patlak verdiğinde daha önce satın aldığı 9 metrelik yelkenlisiyle Portekiz'in Porto Santo Adası'ndaydı. Ülke sınırları kapanıp uçuşlar iptal olunca, tereddüt etmeden Arjantin'e doğru yelkenlisiyle açılmaya karar verdi. Ballestero basına yaptığı açıklamada "Aynı gün Arjantin'e yelken açmaya karar verdim," dedi.

AİLEMİ GÖRMEK İÇİN OKYANUSU GEÇMEK SON ŞANSIMDIBallestero, babasının 90 annesinin ise 82 yaşında olduğunu ve bu yolculuğu yapmazsa belki de onları bir daha göremeyeceğini düşündüğünü ifade etti. Bu düşünceyle, Atlas Okyanusu'nu yelkenlisiyle geçmenin onun son şansı olduğunu düşünerek 24 Mart'ta Portekiz'den yola çıktı.RÜZGAR GÜCÜYLE 82 GÜN YOLCULUK YAPTI

Afrika'nın Atlas Okyanusu'nda yakıtı olmadan sadece rüzgar gücüyle 82 günlük yolculuğunu tamamladı. Ballestero, en çok zorlandığı anlarını Güney Amerika kıyılarına yaklaştığında yaşadığını ifade etti. Rüzgarı kesilen denizci, 10 gün boyunca okyanusta kaldı. Rüzgarın tekrar esmesiyle yola koyulan Ballestero, nihayet Arjantin kıyılarına ulaştı.  


Kaynak: DHA

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