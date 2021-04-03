Salgın sanata engel değil
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Salgın sanata engel değil

Hürriyet - Haberler | Magazin
Salgın sanata engel değil

İstanbul Modern salgının ilk günlerinden beri yetişkinlere olduğu gibi çocuklar için de çevrimiçi etkinlikler düzenliyor.

İstanbul Modern salgının ilk günlerinden beri yetişkinlere olduğu gibi çocuklar için de çevrimiçi etkinlikler düzenliyor. 'Çevrimiçi sanat eğitimi hareketi'ne dönüşen etkinlikler sayesinde bir yılda yaklaşık 15 bin çocuk ve gencin 500'ü aşkın programa katılması sağlandı. Bu etkinliklere katılan çocuklardan ve öğretmenlerinden süreci dinledik. Etkinlik takvimine istanbulmodern.org üzerinden ulaşabilirsiniz.

ÇOCUKLAR ANLATIYOR: MUTLU VE FAYDALI HİSSETTİM

Doğaya zarar vermeden...

Şevval Naz Umcu, Kahramanmaraş (6)

Geri dönüşüm malzemeleriyle fotoğraf makinesi yaptım. Kendimi çok mutlu ve faydalı hissettim. Çünkü atıklarla kendimize, doğaya zarar vermeden yeni oyuncaklar üretebileceğimizi anladım.

Müzeleri özlemiştim

Deniz Özekan, İstanbul (11)

Evdeyken İstanbul Modern'in Sanal Dedektifler turuna katıldım. Müze gezmeyi çok özlemiştim. Bilgi kartları var. Eğlenceli, bilgilendirici sorular hazırlanmış. Hatta videolar bile var. Çok eğlendim.

Değişik resimler...

Ahsen Kaya, Adana (5)

Atölyeye annem ve kardeşlerimle katıldım. Hepimiz çok sevdik. Tozları karıştırırken ortaya çıkan renkler çok güzeldi. Ben böyle değişik resimler yapmayı çok sevdim.

Sıkıntılarım azaldı

Ahmet R. Kethüda, Zonguldak (7)

Sanat etkinliklerine katıldığım andan itibaren pandemi yüzünden ortaya çıkan sıkıntılarım azalmaya başladı. Etkinliklerden önce evim hapis gibi olmuştu. İstanbul Modern beni o hapisten kurtardı.

ÖĞRETMENLER NE DİYOR?

Bu dönemi verimli geçiyorlar

Burcu Uygur, özel eğitim öğretmeni, Tokat

Uzaktan eğitim ve sokağa çıkma kısıtlamaları özel gereksinimli çocukların yaşamını çok değiştirdi. Günlük rutinlerindeki aksaklıklar onlara olumsuz yansıdı. Çocukların çevrimiçi sanat atölyelerine katılmaları onların sosyal, psikomotor ve bilişsel gelişimine olumlu yansıyor.

Hayal dünyaları uyarıldı

Berna Durmazın, öğretmen, Muğla

İstanbul Modern pandemi sürecinde atölyeleriyle öğrencilerimin ekran karşısında sığlaşan hayal dünyalarını uyardı. Farklı etkinliklerde bakış açılarını geliştirdi. Çocuk dünyasında önemli bir yer tutan renklerin ve resim sanatının tarihi geçmişine yolculuk yapmalarını sağladı.

Evde sıradışı bir gün

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol

Salgının ilk günlerinde tüm faaliyetlerimizi çevrimiçine taşıdık. Ücretsiz gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarımıza çevrimiçi katılmaları için okullarla bağlantıya geçtik. Mardin'den Trabzon'a, Tekirdağ'dan Adana'ya birçok okula ulaştık. Hafta sonu etkinliklerine Belçika, Avusturya, Hollanda, Almanya, Yunanistan'dan katılanlar oldu. Çocukların eserlerini internet sitemizde sergiledik. Çevrimiçi ulaşamadığımız çocuklara YouTube'dan 'Sanatı Ailece Evden Keşfet' içeriklerimizle ulaştık. Özel öğrenme gereksinimli çocukları sanatla buluşturduğumuz 'Buluşma' projemizi de çevrimiçine taşıdık.

Kaynak: Hürriyet

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