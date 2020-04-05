Salgın Önlemleri Kapsamında Araç Giriş Çıkış Yasağı Başladı
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İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Ankara, Araç, Teknoloji

Salgın Önlemleri Kapsamında Araç Giriş Çıkış Yasağı Başladı

İçişleri Bakanlığı'nın, yeni tip Corona virüsüyle mücadele kapsamında yayınlamış olduğu genelde Zonguldak'da dahil olmak üzere 30 büyükşehre araç giriş-çıkış yasağı getirildiği yer alıyor.

05.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:51
Salgın Önlemleri Kapsamında Araç Giriş Çıkış Yasağı Başladı

İçişleri Bakanlığı'nın, yeni tip Corona virüsüyle mücadele kapsamında yayınlamış olduğu genelde Zonguldak'da dahil olmak üzere 30 büyükşehre araç giriş-çıkış yasağı getirildiği yer alıyor.

Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere 30 büyükşehre özel araç giriş çıkışları kontrol altında gerçekleştirilecek. Zorunlu haller dışında şehirlere giriş ve çıkışlara izin verilmeyeceği belirtildi.

Büyükşehir olmamasına rağmen, akciğer rahatsızlıkların yüksek oranda görüldüğü Zonguldak ilinin de araç giriş-çıkış yasağı kapsamında olduğu söylendi. Araç Giriş-Çıkış Yasağı ile İlgili İstisnalar

İçişleri Bakanlığı tarafından araç giriş-çıkış yasağına yönelik istisnai durumları belirten ek bir genelde yayınlandı. Genelgeye göre; hastaneden taburcu olan kişiler, bulunduğu ile son 5 gün içerinde giriş yapmış ve kalacak yeri olmayan kişiler, askerlik hizmetini tamamlayan kişiler istisna kapsamında değerlendirilecek ve bu kişilere seyahat izin belgesi verilecek. Seyahat izin belgesi, özel taşıt için yolcu kapasitesiyle sınırlı olurken D2 yolcu taşıma belgesine sahip en fazla 20 yolcu kapasiteli araçlar için %50 yolcu kapasitesi şartıyla verilecek.

Kaynak: Tamindir

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