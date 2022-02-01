Salgın önlemiyle kapalıydı; İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Salgın önlemiyle kapalıydı; İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı

Demirören Haber Ajansı, İbrahim Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Salgın önlemiyle kapalıydı; İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla İstanbul Havalimanı girişinde uygulanan mecburi bilet kontrolü bugün itibariyle kaldırıldı.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla İstanbul Havalimanı girişinde uygulanan mecburi bilet kontrolü bugün itibariyle kaldırıldı. Yolcu uğurlamaya ve karşılamaya gelenler havalimanına alınacak.

Salgın önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından, biletli yolcu dışında havalimanına girişler yasaklanmıştı. Alınan karar doğrultusunda bugün itibariyle havalimanı giriş kapılarında uygulanan bilet kontrolü kaldırılırken, yolcu dışında vatandaşların havalimanına girişlerine izin verilmeye başlandı. Havalimanına yolcu uğurlamaya ve karşılamaya gelenler 1,3,4,5,9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına giriş yapabilecek.


Salgın önlemiyle kapalıydı; İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı

Salgın önlemiyle kapalıydı; İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı

Salgın önlemiyle kapalıydı; İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı

Salgın önlemiyle kapalıydı; İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı

Salgın önlemiyle kapalıydı; İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Güncel

İstanbul Havalimanı, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title