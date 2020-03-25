Salgın nedeniyle uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar
Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan uçuş iptallerinden kaynaklı yükümlülükler ve yolcu haklarına ilişkin düzenlemeye gidildi.
25.03.2020 08:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:56
Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan uçuş iptallerinden kaynaklı yükümlülükler ve yolcu haklarına ilişkin düzenlemeye gidildi.
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Kaynak: Dunya.com