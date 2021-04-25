Salgın nedeniyle sahalardan uzak kalan çocuğu için garaj üzerine mini halı saha yaptı

Bartın'da iki çocuk babası İsa Fındık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbol okuluna gidemeyen oğlu için garaj üzerine yaptığı mini kapalı halı saha görenleri şaşırtıyor.

Bartın'da iki çocuk babası İsa Fındık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbol okuluna gidemeyen oğlu için garaj üzerine yaptığı mini kapalı halı saha görenleri şaşırtıyor.

Merkez ilçeye bağlı Ulugeçit köyü Uzunlar Mahallesi'nde yaşayan İsa Fındık (36), salgın tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 yıldır futbol okuluna devam edemeyen 11 yaşındaki oğlu Burak için futbol sahası yapmaya karar verdi.

Yaklaşık 15 bin lira harcayarak halı yıkama ve kışlık yiyecek hazırlamada kullandıkları 65 metrekarelik garaj üzerini, branda, aydınlatma, yer halısı ve kale direkleriyle 2 aylık süreçte kapalı halı sahaya dönüştüren Fındık, dışına Türk bayrağı ve "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" yazısı da astı.

Çocuklarının evlerinin balkonundan bağlantı kapısıyla geçerek top oynayabildikleri halı saha, görenlerin büyük ilgisini çekiyor.

"Oğlumla beraber hem çalışıyor hem eğleniyoruz"

Fındık, gazetecilere, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan salgının herkesin en büyük sorunu haline geldiğini, bu durumun çocuğuna da olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Eve kapanmak zorunda kalan çocuklarının garaj üzerine yaptığı mini halı saha sayesinde yaz kış rahatlıkla top oynayıp enerjilerini atabildiğini anlatan Fındık, "Oğlum aynı zamanda futbol okuluna gidiyordu ve süreçten dolayı spordan uzak kaldı. Ben de böyle bir yer tasarladım ve nitekim de oldu. Oğlumla beraber burada hem çalışıyor hem eğleniyoruz. Evimiz yolun kenarında olduğu için görenler şaşırıyor, merak ediyor, durup fotoğraf çekiyorlar. Çocuklarım da bu durumdan çok memnun." ifadelerini kullandı.

Burak Fındık da futbol okuluna devam edememesi nedeniyle babasının yaptığı sahada top oynayabildiğini, bundan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Virüs nedeniyle parka gidip oynayamadığını aktaran Fındık, "Biz de zamanımızı burada geçiriyoruz. En büyük hayalim, büyük futbolcu olmak. Futbol oynamayı çok seviyorum. Burada da sürekli antrenman yapıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı