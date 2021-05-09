Salgın nedeniyle memleketlerine gelemeyen Kocaelili üniversite öğrencilerinden annelerine çiçek sürprizi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü kapsamında üniversite öğrenimi nedeniyle il dışında olan öğrencilerin çiçeklerini annelerine ulaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü kapsamında üniversite öğrenimi nedeniyle il dışında olan öğrencilerin çiçeklerini annelerine ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrenimi için il dışında olan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle memleketlerine gelemeyen öğrencilerle anneleri arasındaki engel, "Sevgiye Engel Değil Mesafeler" etkinliğiyle kaldırıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, önceden başvuruda bulunan öğrencilerin tebrik mesajları, çiçeklerle annelerinin adreslerine teslim edildi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde okuyan çocuklarının gönderdiği çiçekleri alan anneler büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay