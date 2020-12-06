Salgın nedeniyle İstanbul'dan kaçtı, köyünde kaz beslemeye başladı
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Salgın nedeniyle İstanbul'dan kaçtı, köyünde kaz beslemeye başladı

06.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:13

Salgın nedeniyle İstanbul'dan kaçtı, köyünde kaz beslemeye başladı İstanbul'dan korona virüs salgını nedeniyle uzaklaşarak eşinin memleketine yerleşen emekli şoför hobi olarak kaz beslemeye başladı.

Salgın nedeniyle İstanbul'dan kaçtı, köyünde kaz beslemeye başladı

TOKAT - İstanbul'dan korona virüs salgını nedeniyle uzaklaşarak eşinin memleketine yerleşen emekli şoför hobi olarak kaz beslemeye başladı.

İstanbul'da 30 yıl minibüs şoförlüğü yapan 3 çocuk babası Yücel Altınok (49), 11 ay önce emekli oldu. Altınok, korona virüs salgını nedeniyle İstanbul'dan ayrılarak eşinin memleketi Tokat'ın Almus ilçesine yerleşti. Eşi ile birlikte doğa ile iç içe olan baraj kenarındaki evde yaşayan Altınok, hobi olarak kaz beslemeye başladı. İstanbul'dan bir süre uzaklaşmak istediklerini ifade eden Altınok, "Salgın hastalık İstanbul'da bizi bıktırdı. Yaklaşık 4 ay oldu Almus'a geleli. Kısa süreli memlekete gidelim hava alalım dedik ama burada kaldık. İyi de oldu, gayet memnunuz. Bazen baraja balık tutmaya çıkıyorum. Buranın havası çok güzel, orman karşımızda" dedi

Kar yağana kadar bekleyecekler

Kaz alarak baraj kenarında beslediğini ifade eden Altınok, "Kazları hobi olarak beslemeye başladım ama ileriye dönük olarak bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bu sene etlik olarak besliyorum. Kar yağmadan kazların satılamayacağı söyleniyor. O nedenle kar yağmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Salgın nedeniyle İstanbul'dan kaçtı, köyünde kaz beslemeye başladı
Salgın nedeniyle İstanbul'dan kaçtı, köyünde kaz beslemeye başladı
Salgın nedeniyle İstanbul'dan kaçtı, köyünde kaz beslemeye başladı
Salgın nedeniyle İstanbul'dan kaçtı, köyünde kaz beslemeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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