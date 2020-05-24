Salgın nedeniyle iletişim araçlarıyla yapılan bayram kutlamaları yine de yüz güldürdü
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Salgın nedeniyle iletişim araçlarıyla yapılan bayram kutlamaları yine de yüz güldürdü

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sanal ortamda, görüntülü telefonla yapılan Ramazan Bayramı kutlamaları, gülümseten sıcacık diyaloglara sahne oldu.

24.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:47

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sanal ortamda, görüntülü telefonla yapılan Ramazan Bayramı kutlamaları, gülümseten sıcacık diyaloglara sahne oldu.

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde 80 yaşındaki Hasan ile 78 yaşındaki Süheyla Ertop, hayatlarının en sakin ve hüzünlü bayramını geçiriyor.

Her bayram evlerinin bahçesi torunlarının sesleriyle yankılanan Ertop çifti, bu bayramı sessiz geçiriyor.

Torunlarını cep telefonundan görüntülü arayarak bayramlaşan çift, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Hasan Ertop ile 8 yaşındaki torunu Mehmet Alp Arslan Ertop arasında zaman zaman gülümseten diyaloglar da yaşandı.

Mehmet Alp Arslan Ertop, dedesinin, "Büyüyünce ne olmak istiyorsun" sorusuna, "Astronot olmak istiyorum dede" yanıtını verdi.

Hasan Ertop, "O ne be evladım" karşılığını verdi.

Ertop, torununun açıklaması üzerine, "Hadi bizi de götürürsün babaannen ile gezdirirsin oraları." dedi.

"Eskiden bayram yemeği yer torunlara para verirdik"

Hasan Ertop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir zaman böyle sesiz bir bayram yaşamadığını söyledi.

Eskiden torunlarının bayramda kendilerini ziyaret ederek elini öptüğünü, bu bayram ise çocuklarından, gelinlerinden ayrı kaldıklarını anlatan Ertop, "Eskiden bayramda torunlarımız, çocuklarımız gelirdi, toplaşıp bayram yemeği yer, bayramlaşır, elimizi öpenlere para verirdik. Yaşım 80, ilk kez böyle bir bayram görüyorum. İnşallah Allah bize bir daha böyle bir gün nasip etmesin." diye konuştu.

Ertop, eskiden olduğu gibi yine torunlarını öpüp koklamak istediğini belirterek, "Çok özledim hepsini. Onlar benim canım ciğerim. Bu da inşallah geçecek, yeniden kavuşacağız birbirimize. Her günümüzü neşeli geçsin istiyoruz ama bu virüs bizi çok üzdü." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle iletişim araçlarıyla yapılan bayram kutlamaları yine de yüz güldürdü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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