Salgın nedeniyle faaliyetine ara verilen Tokyo Camisi cemaatine 10 hafta sonra kavuştu
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Salgın nedeniyle faaliyetine ara verilen Tokyo Camisi cemaatine 10 hafta sonra kavuştu

12.03.2021 08:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:20
Salgın nedeniyle faaliyetine ara verilen Tokyo Camisi cemaatine 10 hafta sonra kavuştu

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan olağanüstü hal şartlarının hafifletilmesiyle Tokyo Camisi'nde ilk cuma namazı 10 hafta sonra kılındı.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan olağanüstü hal şartlarının hafifletilmesiyle Tokyo Camisi'nde ilk cuma namazı 10 hafta sonra kılındı.

Salgın tedbirleri hafifletilerek hayatın normale döndürülmeye çalışıldığı Japonya'da Tokyo Camisi de cemaatine kavuştu.

Kovid-19 salgında halkın bir araya geldiği çoğu etkinliğin durdurulmasıyla faaliyetine 2020 yılının aralık ayı sonunda ara verilen cami, cemaati için kapılarını 2,5 ay sonra cuma namazında açtı.

Camiye ateşleri ölçülerek alınan cemaat, kendilerine verilen tek kullanımlık seccadeler üzerinde aralıklarla saf tuttu.

Japonca, Arapça, İngilizce ve Türkçe verdiği hutbede "Fatiha Suresi"nin manasını anlatan Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammed Rifat Çınar, cuma namazını kıldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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