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Salgın nedeniyle ertelenen Pilates Antrenörlük Kursları, 15 Haziran'da başlayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Pilates Antrenörlük Kursları'nın, 15 Haziran'da başlayacağı duyuruldu.

Salgın nedeniyle ertelenen Pilates Antrenörlük Kursları, 15 Haziran'da başlayacak
06.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:49

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Pilates Antrenörlük Kursları'nın, 15 Haziran'da başlayacağı duyuruldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasında, 12 Mart-26 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen kursların, hazırlanan telafi programıyla 15 Haziran-24 Temmuz tarihlerinde tamamlanacağı ifade edildi.

Programda yer alan derslerin, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan tebliğler doğrultusunda alınacak tedbirlerle, mesafe ve hijyen kuralına uygun verileceği belirtildi.

Kursiyerlerin, uygulama ve teori programları için tercihlerini 8 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar "tercih@tcf.gov.tr" elektronik posta adresine iletebilecekleri aktarıldı.

Kaynak: AA

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