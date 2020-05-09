Salgın nedeniyle en sakin günlerini geçiren Halfeti, turizm sezonuna hazır
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Salgın nedeniyle en sakin günlerini geçiren Halfeti, turizm sezonuna hazır

Salgın nedeniyle en sakin günlerini geçiren Halfeti, turizm sezonuna hazır
09.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 09.05.2020 09:48

GÜNEYDOĞU'nun 'Bodrum'u olarak anılan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

GÜNEYDOĞU'nun 'Bodrum'u olarak anılan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Mayıs ayı sonunda açılacak olan turizm sezonu için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Burası doğayla tarihin hemhal olduğu ve hercümerç olduğu bir yerdir. Herkesi bu muhteşem güzellikleri görmelerini bekliyoruz" dedi.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013'te 'Sakin Şehir' ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin saklı cenneti olarak anılıyor. Tekne turlarıyla büyük bölümü sular altında kalan ilçeyi gezen turistler, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi de görme fırsatı buluyor. Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan Halfeti, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere yol açan koronavirüs salgını nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağındaki Halfeti'de geçen yıl 1 milyon turist ağırladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Mayıs ayı sonunda açılacak olan turizm sezonunu dört gözle beklediklerini söyledi. Koronavirüs nedeniyle en sakin günlerini yaşayan Halfeti'de yeni turizm sezonu hazırlıklarını hummalı bir şekilde yürüttüklerini belirten Albayrak şunları söyledi: "Güneydoğu'nun Bodrum'u olan Halfeti'de yeni turizm sezonu için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle turizm her yerde olduğu gibi Halfeti'de de tıkanma noktasına gelmiş durumdadır. Ancak hükümetimizin etkin mücadelesi sonucunda  Halfeti'de de kapılarını yerli ve yabancı ziyaretçilerimize açacaktır. Burası Güneydoğunun saklı cennetidir. Geçtiğimiz yıl 1 milyon turist ağırladık."SAHİL BANDI 5 KİLOMETREYE ÇIKIYOR

Bu yıl turizm sezonu öncesinde sahil bandında bir genişletme çalışmasını başlattıklarını sözlerine ekleyen Albayrak, "Eski hükümet konağını yıktık. Araç park alanımızı genişlettik. 1 kilometre olan sahil bandımızı 5 kilometreye çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün Türkiye'den baktığımızda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan baktığımızdan tekne turu yapacağımız tek yer Halfeti'dir. Burada 50'nin üzerinde ticari teknemiz var. Halfeti'ye geldiğiniz zaman tekne turu yapabiliyorsunuz. Suyun üzerinde restoranlarımız var. Halfeti'mizin sembolü karagülümüz var.  Burası doğayla tarihin hemhal olduğu, birleştiği hercümerç olduğu bir yerdir. Asırlardır buranın mistik bir havası vardır. 2002 yılında buranın sular altında kalması nedeniyle bu muhteşem manzara ortaya çıktı. Buradayken kendinizi Marmaris'te, Bodrum'da veya Kuşadası'nda gibi hissediyorsunuz. Bölgedeki hemşerilerimize deniz atmosferini Halfeti'de yaşatıyoruz. Burası bölge için önemli bir değere sahiptir. Dünyadaki çok ünlü markaların reklam çekimleri ile dizi ve sinemaların en çok tercih edildiği mekanlar arasında yer alıyor. Şanlıurfa'ya gelen misafirlerin muhakkak suretle saklı cennet Halfeti'den güzel ayrılması için ilçemizde turizme yönelik çalışmalar yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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