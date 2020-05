Salgın nedeniyle durdurulan YHT seferleri, yeniden başladı KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri, 2 ay aradan sonra yeniden başladı.

KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri, 2 ay aradan sonra yeniden başladı. Ankara-İstanbul seferini yapan treni uğurlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yüksek hızlı trenlerimizi yüzde 50 kapasiteyle çalıştıracağız. Bilet fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan tren seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara YHT Gar'da düzenlenen törene katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçici bir süre ara verilen yüksek hızlı tren seferlerinin, normalleşme süreciyle birlikte, yeniden başlatıldığını söyledi.

'TRENLERDE SEYREK DÜZEN İLE OTURULACAK'Bakan Karaismailoğlu, bugünden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 sefer yapılacağını kaydetti. Trenlerin sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek seyrek oturma düzeni ile yolcuların yan koltuklarını boş bırakarak yüzde 50 kapasite ile çalıştıracağını hatırlatan Karaismailoğlu, "Bu nedenle 411 yolcu kapasiteli setlerimizde 185, 483 kapasiteli setlerimizde ise 213 yolcuya hizmet vereceğiz. Trenlerimiz yüzde 50 kapasite ile çalışıyor diye bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir" dedi.'GAR VE İSTASYONLARDA MASKE TAKILMASI ZORUNLU OLACAK'Karaismailoğlu, en kısa sürede seferleri yerli üretim olan Milli Elektrikli Treni ile hayata geçirmeye başlayacaklarını söyleyerek, şunları kaydetti. "Tüm hatlarımızda, üst düzeyde hijyen ve sağlık tedbirleri alınması en önemli önceliklerimizdir. Bizim tek amacımız vatandaşlarımızı en güvenli şekilde gitmek istedikleri yere ulaştırmak ve sağlıklı bir şekilde sevdiklerine kavuşturmaktır. Elbette bu yeni süreçte vatandaşlarımızın da yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın her seferinde vurguladığı gibi; maske, mesafe ve temizlik 'yeni normal'in vazgeçilmezleri. Bu nedenle de tüm gar, istasyon ve trenlerimizde maske takılması zorunlu olacak."'TRENLERDE YEMEK VE BÜFE HİZMETİ VERİLMEYECEK'YHT ile seyahat etmek isteyen vatandaşlardan bilet alabilmek için geçerli HES Kodu ve seyahat izin belgesi isteneceğini anımsatan Bakan Karaismailoğlu, vatandaşların HES Kodlarını Sağlık Bakanlığının mobil uygulamasından ya da SMS ile alabileceklerini hatırlattı. Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "HES kodunun geçerli olduğu tespit edildiğinde ise bilet satışı yapılabilecek. Giriş-çıkış yasağı bulunan illerimize seyahat için verilen 'Seyahat İzin Belgesi' ise trene binişte görevlilerimiz tarafından kontrol edilecek. Bu belgeyi ibraz edemeyenlerin veya belgeleri geçersiz olan bilet sahiplerinin seyahati iptal edilecek. İstasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcularımız kesinlikle trene alınmayacak, bilet ücretleri kesintisiz iade edilecek. Her yolcunun biletine ait koltukta oturması sağlanacak ve yer değişimlerine izin verilmeyecek. Seyahat sırasında Covid -19 belirtileri gösteren yolcularımız, trendeki izolasyon bölümüne alınarak uygun olan ilk istasyonda sağlık görevlilerine teslim edilecek. Trenlerimizde Covid-19 riskine karşı yemek ve büfe hizmeti verilmeyecek. Tüm bu önlemlerin yanı sıra gar, istasyon ve trenlerimizde hizmet veren tüm personelimizin salgın riskine karşı uygun koşullarda hizmet vermesi sağlanacak. Trenlerimizin her sefer öncesinde ayrıntılı temizliği ve hijyen işlemleri yapılacak."

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından Ankara-İstanbul seferini yapan treni uğurladı.

- Ankara

Kaynak: DHA