Salgın nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlı komşuları yerine alışveriş yapıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Salgın nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlı komşuları yerine alışveriş yapıyor - Haberler
Karşıyaka, İzmir, Güncel

Salgın nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlı komşuları yerine alışveriş yapıyor

KORONAVİRÜSE karşı riskli grupta olan kronik hastalığı bulunanlar ve 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmaması uyarıdan yasağa dönüşürken, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan tiyatrocu Ebru Atilla Sağay bu kişilere yardımcı olabilmek için bir iyilik hareketi başlattı.

22.03.2020 08:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:20
Salgın nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlı komşuları yerine alışveriş yapıyor
KORONAVİRÜSE karşı riskli grupta olan kronik hastalığı bulunanlar ve 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmaması uyarıdan yasağa dönüşürken, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan tiyatrocu Ebru Atilla Sağay bu kişilere yardımcı olabilmek için bir iyilik hareketi başlattı. Evden çıkmayan komşuları için günlük market alışverişlerini yapmaya başlayan Sağay, "Ben tiyatro oyuncusu olduğum için pek evde durmuyordum, pek birbirimizi göremezdik. Şimdi evdeyim ve benden faydalansınlar istedim. Onlar oyunlara geliyordu, şimdi birazcık da ben onlara gidiyorum" dedi.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yetkililer ve vatandaşlar önlemini artırdı. Vaka sayısının günbegün arttığı salgına karşı en riskli olan gruplar da kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar. Hem yetkililer, hem de uzmanlar evlerinden çıkmamaları ve kişisel temizliğe dikkat etmeleri için sürekli uyarılarda bulunulurken, dün akşam saatlerinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağına dönüştü. Vatandaşlar da sokağa çıkmayıp, evlerinde vakit geçirmeye başladı. 

Karşıyaka Atakent Mahallesi'nde oturan tiyatrocu Ebru Atilla Sağay da önlem amacıyla evlerinden çıkmayan yaşlı komşuları için bir iyilik hareketi başlattı. Aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Sağay, iki oğlunun da desteği ile apartman girişine astığı, 'Apartmanımızdaki 60 yaş üzerinde ve rahatsızlığı olan varsa alışverişlerini yapabiliriz. İhtiyaç duyarsanız lütfen çekinmeyin' yazılı not ile market alışverişleri için gönüllü olacağını duyurdu. Telefondan ihtiyaçlarını öğrendiği yaşlı komşuları için maske ve eldiven takarak market alışverişi yapan Sağay, ürünleri bazı komşularına kapıdan verirken, kronik hastalığı olanlar için ise kapıya bırakıyor.Apartmandaki 6 dairenin en genç sakini olduğunu anlatan Ebru Atilla Sağay, "Son günlerde karantina haberlerini duyunca, halkın birçok kesiminden insanın ne yapacağını dert ettim. Sonra, ilk önce insan kendi apartmanından başlamalı diye düşündüm. Komşularımın biraz güvene ihtiyaçları var. Çoğunun hastası var, çocukları uzakta. Benim oğullarım yanıma geldi. Onlara da örnek olmam gerekiyor. Böyle kriz anlarında ne yapmaları gerektiğini görmeleri gerekiyor. Bir yazı yazıp apartmanın girişine attım. Herkes çok mutlu oldu ve beni arayıp tebrik etti. 3 gündür bana alışveriş listelerini veriyorlar ve ben markete gidip onlar için alıyorum" dedi.'UMARIM BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'Mahalle esnafının da tepkisinin çok güzel olduğunu söyleyen Sağay, "Ben tiyatro oyuncusu olduğum için pek evde durmuyordum, pek birbirimizi göremezdik. Şimdi evdeyim ve benden faydalansınlar istedim. Onlar oyunlara geliyordu, şimdi birazcık da ben onlara gidiyorum. Umarım koronavirüs salgınını birlikte atlatacağız, çünkü birlikte atlatılacak bir durum. Diğer apartman yöneticileri de bizi örnek almaya başladı. Bence yapılması gereken bir şeydi bu. Materyalist bir hayatımız var, aslında öyle olmadığını bir karantina zamanı, bir salgın zamanı daha iyi anlıyor insan. Ben bencillik virüsünün daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Herkes kendini düşünürse hayat hiçbir şekilde devam etmez. Bu iyilik virüsünün yayılması burada başarılı oldukça, diğer mahallelere de örnek olabiliriz" diye konuştu.'BÖYLE BİR İLGİ ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ'Yalnız yaşayan Feride Çubukçu (71), "Bütün gün sokaklarda olan ben şimdi evdeyim. Sabah kalkıyoruz, kahvaltı ediyoruz, ev işlerini yapıyoruz. İlaçlarımızı, vitaminlerimizi alıyoruz. Ebru bizi çok duygulandırdı. Oğlum İzmir dışında yaşıyor ve benim için çok telaşlanıyordu. Böyle bir ilgi çok hoşumuza gitti. İnsanı yalnız hissettirmiyor. Bir şey gerektiğinde Ebru'yu arıyorum. Dün tavuk istemiştim ve marketten aldı getirdi" dedi.

Sağay'ın annesi Asuman Atilla (70) ise kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Apartmanda evden çıkamayan bir sürü yaşlı var. Gençlerimizin yaşlılarımıza yardımcı olmasına çok seviniyorum. Bu dönemde birbirimize yardım etmeliyiz. Kızım da yapılması gerekeni yapıyor" diye konuştu.


- İzmir
Salgın nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlı komşuları yerine alışveriş yapıyor

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İzmir'de Salgın nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlı komşuları yerine alışveriş yapıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Hava yolu hizmetlerinde KDV %1'e düşürüldü Haberler
Hava yolu hizmetlerinde KDV %1'e düşürüldü
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı Haberler
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 21'e vaka sayısı 947'ye yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 21'e vaka sayısı 947'ye yükseldi
Yasak başladı! Polis, asker uğurlayan gençlere böyle müdahale etti Haberler
Yasak başladı! Polis, asker uğurlayan gençlere böyle müdahale etti
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Haberler
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin
Gece yarısı sessizce geldiler! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Haberler
Gece yarısı sessizce geldiler! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiasına Trump yanıt verdi
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ender Saraç Guido Senia Rita Wilson Seren Serengil
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Nihat Özdemir Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Twitter Kocaeli Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: Salgın nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlı komşuları yerine alışveriş yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 09:46:59. #1.15#
title