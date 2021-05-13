Salgın nedeniyle bayrama yalnız giren Selim dede torunlarıyla çevrim içi bayramlaştı
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Salgın nedeniyle bayrama yalnız giren Selim dede torunlarıyla çevrim içi bayramlaştı

Salgın nedeniyle bayrama yalnız giren Selim dede torunlarıyla çevrim içi bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde oturan 91 yaşındaki Selim Böcükler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle torunlarıyla telefonda görüntülü görüşerek bayramlaştı.

Kırklareli'nde oturan 91 yaşındaki Selim Böcükler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle torunlarıyla telefonda görüntülü görüşerek bayramlaştı.

Önceden merkeze bağlı sınır köyü Dereköy'deki evinin bahçesi torunlarının sesiyle yankılanan Böcükler, bu Ramazan Bayramı'nı ise geçen yılki gibi sessiz geçiriyor.

Çocuklarının İstanbul'da çalışması ve tam kapanma süreci nedeniyle sevdiklerinden uzak kalan Böcükler, bayrama hüzünlü girdi.

Böcükler, çocukları ve torunlarıyla çevrim içi bayramlaştı. Böcükler, torunlarıyla sohbet ederken zaman zaman gülümserken, bazen de gözyaşlarına hakim olmadı.

"Eski bayramlar unutulmuyor"

Böcükler, AA muhabirine, eski bayramların coşku, sevinç ve ayrı bir heyecanla idrak edildiğini söyledi.

Çocukluğunda bayramlarda ev ev gezerek şeker topladığını ve büyüklerinin ellerini öptüğünü anlatan Böcükler, o günlerin artık hayallerde kaldığını dile getirdi.

Bu bayramı evinde tek başına geçirdiğini belirten Böcükler, "Bu yıl salgın nedeniyle herkes tek başına bayram yapacak. Ben de burada yalnız başıma telefonlarla, görüşmeyle bayramı böyle kutlayacağım. Hastalıklar bittiğinde yine eski günlerdeki gibi buluşuruz inşallah." dedi.

Torun ve çocuklarını çok özlediğini anlatan Böcükler, şunları kaydetti:

"Onlarla telefonda görüntülü görüşerek bayramlaştım. Karşılıklı görüşmeye benzemez böyle uzaktan uzağa. Bu bayram hastalık sebebiyle uzak kaldık. Önceden toplaşırdık, bayramlaşırdık, torunlar sevimli sevimli oynardı. Ama onlardan uzak kaldık şimdi. Artık ne zaman eski bayramlara kavuşacağız belli değil. O günleri çok özler olduk.

Allah'a şükür şimdi telefonlarla bayramlaşıyoruz. Onlarla kolay görüşülüyor. Bizim zamanımızda askerden mektup gönderdiğimde 1 ayda bir mektup gelirdi. Şimdi her şeye rağmen sevdiklerimizle uzaktan da olsa görüntülü görüşüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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