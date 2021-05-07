Salgın mücadelesi şehrin dört bir yanında sürüyor

Korona virüs salgınının başından bu yana, salgınla mücadelesini sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi; çalışmalarını ilçe genelinde devam ettiriyor.

Korona virüs salgınının başından bu yana, salgınla mücadelesini sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi; çalışmalarını ilçe genelinde devam ettiriyor.

Kurum binaları, sağlık tesisleri, duraklar, yeşil alanlar gibi insan yoğunluğu bulunan alanlarda sürekli olarak dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek toplu konut alanları ile iş merkezlerinde de virüsle mücadelesini sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personellerinden oluşan ekipler tarafınca özenle sürdürülen dezenfeksiyon çalışmalarıyla ilçede salgının bulaşma hızının düşürülmesine katkı sağlanıyor.

Gelen talepler ivedilikle değerlendiriliyor

Vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilerek, ekiplere iletildiğini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, vatandaşların Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi üzerinden ya da 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezinden taleplerini iletebileceğini hatırlattı.

Yüksel, vatandaşları kurallara uyma konusunda duyarlı olmaya davet ederek; "Süleymanpaşa Belediyesi olarak korona virüs illeti ile mücadelemize gece gündüz demeden devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz tarafından yoğun olarak kullanılan alanların korona virüsten arındırılması için ekiplerimizce dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren mesai arkadaşlarımızı her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Buradan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında değindiği Maske, Mesafe, Temizlik kurallarını bir kez daha hatırlatarak vatandaşlarımızı korona virüs ile mücadelede duyarlı olmaya davet ediyorum. Bizler virüsle mücadelede elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu noktada vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Hemşerilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu virüs illetinden hep birlikte mücadele ederek, eski güzel günlerimize kavuşacağız" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı