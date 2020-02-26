Salgın Meksika’da fabrika kurduracak
Salgın Meksika'da fabrika kurduracak Selimpaşa'daki akıllı üretim tesisinden dünyaya gaz armatürleri satan Türaş, koronavirüs salgını sonrası Amerika'dan aldığı siparişlere yetişebilmek için Latin Amerika'da fabrika açacak.
26.02.2020 05:01 | Son Güncelleme: 26.02.2020 05:01
Salgın Meksika'da fabrika kurduracak Selimpaşa'daki akıllı üretim tesisinden dünyaya gaz armatürleri satan Türaş, koronavirüs salgını sonrası Amerika'dan aldığı siparişlere yetişebilmek için Latin Amerika'da fabrika açacak.
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Kaynak: Dunya.com