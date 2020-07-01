Salgın Koronavirüs Aşısı ile Bitmeyebilir! Yeni tip koronavirüs salgını, koronavirüs aşısı ile bitecek mi? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof.

Yeni tip koronavirüs salgını, koronavirüs aşısı ile bitecek mi? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.

Salgın Koronavirüs Aşısı ile Bitecek mi?

Salgının aşı ile bitme olasılığını değerlendiren Prof. Dr. Ceyhan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu salgının aşıyla bitme olasılığını yüksek görmüyorum. Etkili bir aşı geliştirilebilir. Aşıyla bireysel koruma sağlanır ama toplumsal bağışıklığı için tamamına yapmanız lazım. Tamamına yapınca da bu aylarca üretim gerektirir, büyük depolar gerektirir, taşınması aylar sürer. Özellikle bu aşının risk grubu olan kişilerde de etkili olduğunu göstermek zorundasınız. Bu da uzun yıllar alır. Türkiye'ye yüz bin doz gelebilir, belli gruplar seçilebilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ceyhan, "Her ay bin civarında vaka görülüyor bunun on katı da bağışık hale gelirse. Bizde toplum bağışıklığı için 11 yıl lazım. Bu da hayal. Geriye sadece virüsün mutasyonu kalıyor. Çok yüksek oranda gelişebileceğini düşünüyorum. Koronavirüs mutasyona uğrayabilen bir virüs. Şimdiye kadar influenza ve Koronavirüs salgınlarına bakınca bunnu iki yıldan daha kısa sürede geliştiğini görüyoruz. İki yıla kalmadan bir mutasyona uğrayacağını ve pandeminin son bulma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Pandemilerin tarihine bakınca böyle görünüyor" dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, "Maske yasağı güzel ama insanlar ne oranda uyguluyor bunu. Bununla ilgili yeterince bir çalışma yok. Maske tek başına yüzde 86 korur. Mesafe tek başına yüzde 82 korur. İkisi birlikte yüzde 97 korur. Mesafeyi de sağlamak zorundayız ama sağlayamıyoruz bazen. Özellikle toplu taşımada. Mutlaka kademeli mesafe uygulamasına geçmek zorundasınız. Eve dönüş ve gidiş saatleri farklı olursa insanlar ulaşım araçlarında kalabalık oluşturmazlar. Toplanmalara da sayı kısıtlaması getirilmeli" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ceyhan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Taziyeden 190, nişan yemeğinden 100 vaka çıktığını görüyoruz. Bu şekilde bir kısıtlamanın yararı olur. Biz ne yaparsak yapalım belirsiz insanlardan bulaş devam edecek. Bunların tamamına ulaşıp bulma şansı yok, ama belli meslekleri tarayabiliriz. Şoförler, kabin personeli, garsonlar, gişe memurları vs. Bunları tarayıp buldukça sıfıra indirebiliriz. Çin 11 milyonluk Vuhan'da 10 milyonluk tarama yaptı. Biz de en azından riski yüksek meslek gruplarına bunu yapabiliriz. 65 yaş üzerini daha iyi koruyabiliriz. Diğer insanların kontrollü olduğu gidebilecekleri alanlar gösterebiliriz, onlara ihtiyaçları olan yerlere haftada bir gün hizmet sağlayabiliriz. Böyle azaltabiliriz. Böyle gidersek sistemin buna dayanması zor görünüyor."

Kaynak: Tamindir