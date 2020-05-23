Salgın kısıtlamaları mezarlıklara sıçradı, mezarlıklar bu yıl boş kaldı
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Salgın kısıtlamaları mezarlıklara sıçradı, mezarlıklar bu yıl boş kaldı

Salgın kısıtlamaları mezarlıklara sıçradı, mezarlıklar bu yıl boş kaldı Arife günü dolup taşan mezarlıklara korona engeli Sakarya'da insanların sosyal hayatlarında büyük değişikliklere sebep olan korona virüs salgını kısıtlamaları mezarlıklara sıçradı.

23.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:11

Salgın kısıtlamaları mezarlıklara sıçradı, mezarlıklar bu yıl boş kaldı

Arife günü dolup taşan mezarlıklara korona engeli

SAKARYA - Sakarya'da insanların sosyal hayatlarında büyük değişikliklere sebep olan korona virüs salgını kısıtlamaları mezarlıklara sıçradı. Geçtiğimiz senelerde ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklar, salgın dolayısıyla bu bayram arifesinde boş kaldı.

Dünya'yı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelede salgını önlemek için hayata geçirilen kurallar ve bazı kısıtlamalar nedeniyle vatandaşlar alıştıkları birçok şeyden mahrum kaldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını açıklamasının ardından 81 ilde olduğu gibi gece 00.00'dan itibaren Sakarya'da da sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Her yıl bayram arifelerinde ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıklar sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi doğrultusunda bu yıl boş kaldı.

Salgın kısıtlamaları mezarlıklara sıçradı, mezarlıklar bu yıl boş kaldı

Kaynak: İHA

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