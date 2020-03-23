Salgın, iş dünyasını harekete geçirdi Koronavirüs ile mücadele kapsamında iş dünyası da harekete geçti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında iş dünyası da harekete geçti. Birçok şirket sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri vatandaşlara çeşitli destekler açıklarken iş dünyası temsilcileri de bağış yapmaya başladı.