Salgın, iş dünyasını harekete geçirdi
Koronavirüs ile mücadele kapsamında iş dünyası da harekete geçti.
23.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:18
Koronavirüs ile mücadele kapsamında iş dünyası da harekete geçti. Birçok şirket sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri vatandaşlara çeşitli destekler açıklarken iş dünyası temsilcileri de bağış yapmaya başladı.
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Kaynak: Dunya.com