HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Salgın inşaat sektörünü teğet geçti

Salgın inşaat sektörünü teğet geçti
07.05.2020 21:52 | Son Güncelleme: 07.05.2020 21:54

Salgın inşaat sektörünü teğet geçti Kurt İnşaat depreme dayanıklı modern binalarla farkını gösteriyor Türkiye'de ve dünyada pek çok sektöre darbe vuran korona virüs salgını, inşaat sektörünü teğet geçti.

Salgın inşaat sektörünü teğet geçti

Kurt İnşaat depreme dayanıklı modern binalarla farkını gösteriyor

GAZİANTEP - Türkiye'de ve dünyada pek çok sektöre darbe vuran korona virüs salgını, inşaat sektörünü teğet geçti. Bu süreçte yatırımlarına devam eden inşaat firmaları yatay mimariye uygun, depreme dayanıklı binaların yapımına hız verdi.

Bütün dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını pek çok sektörü derinden etkiledi. Salgın nedeniyle bazı sektörlerde hayat durma noktasına gelirken, salgından en az etkilenen sektörlerden biri de inşaat sektörü oldu. Bu süreçte yatırımlarına devam eden Gaziantep merkezli Kurt İnşaat, yatay mimariye uygun, depreme dayanıklı binaların yapımına da hız verdi. Kurt İnşaat, salgın sürecinde sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı, işe başlama ve bitiş saatlerinde ateş ölçümü gibi pek çok yasal kurala uygun şekilde çalışmalarına devam ederek, inşaat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Zorlu süreçte de çalışmaya devam ediyoruz"

Korona virüs süreci ve inşaat sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve her koşulda vatandaşı iyi hizmet ulaştırmak için çabaladıklarını söyleyen Kurt İnşaat Genel Müdürü Salih Özkan, "Zorlu bir salgın sürecinden geçiyoruz ama bu süreç yatırımı etkileyecek bir durum söz konusu değil. Biz bu süreçte de çalışmalarımızı ara vermeden devam ediyoruz. Yatırım yapmaktan korkmuyoruz. O yüzden Kurt İnşaat olarak 7/24 vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Şuan bir normalleşme ve iyileşme sürecindeyiz. Bu dönemde de çalışmalarımızı kontrollü olarak sürdürüyoruz" dedi.

"Depreme dayanıklı yapılar yapıyoruz"

Yatırımlarının büyük çoğunluğunun Gaziantep'te yoğunlaştığını ve kentin üçüncü derece deprem bölgesi olduğuna da aktaran Özkan, "Herkesin bildiği gibi ülkemiz bir deprem ülkesi. Yatırımlarımızın yoğunlaştığı Gaziantep de üçüncü derece deprem bölgesinde yer alıyor. Biz de bu nedenle Kurt İnşaat olarak sağlam, dayanıklı ve deprem koşullarına uygun yapılar yapmaya devam ediyoruz. Özellikle bu konuda insanların bizi tercih etmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. İnsanlar bizi kaliteli inşaat yapılarımız nedeniyle de tercih edebilir. Zaten inşaatlarımız öncesi tüm zemin etütlerini yapıyoruz ve az katlı yatay mimariye uygun yapılar tercih ediyoruz. Depreme dayanıklı yapılar inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Salgın inşaat fiyatlarını etkilemedi"

Gaziantep'te pek çok bölgede inşaat çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ve salgın sürecinde inşaat sektöründeki fiyatların yükselmediğini belirten Salih Özkan, "Gaziantep'te belirli bölgelerde inşaat çalışmalarımız var. Bu kapsamda Onkoloji Hastanesi civarında en çok inşaat çalışması yapan firmayız. Körkün Mahallesi'nde bağ evi ve villa tarzı projelerimiz devam ediyor. Üçüncü olarak da İbrahimli-2 bölgesinde ilk projemize başladık. Çalışmalarımız her yerde ve her şekilde devam ediyor. Zaten korona virüs inşaat sektöründeki fiyatları da çok fazla etkilemedi. Yani hem virüsle savaşmaya hem de inşaatlarımızı yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Korona virüs koşullarına uygun çalışıyoruz"

Salgın döneminde çalışmalarını kurallara uygun şekilde sürdürdüklerini özellikle vurgulayan Özkan, "Malum salgın dönemindeyiz. Biz de bu süreçte virüsle alakalı tedbirler aldık. Bu kapsamda personel sayılarımızda yüzde elli azalma yaparak dönüşümlü çalışma sistemine geçtik. Toplantı ve görüşmelerimiz telekonferans üzerinden yapıyoruz. Şantiyelerimizde ise sosyal mesafe kuralına uygun şekilde çalışıyoruz. İnşaat alanına giriş ve çıkışlarda maske dağıtıp, ateş ölçümlerini yapıyoruz. Bu süreç boyunca şantiyelerimize ziyaretçileri de çok zorunlu olmadıkça kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Salgın inşaat sektörünü teğet geçti

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor Ekonomi
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor Ekonomi
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı Ekonomi
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Ekonomi
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Ekonomi
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Ekonomi
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere...
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Ebru Gündeş Hatice Çarpar
Spor Neymar Can Bartu Ersun Yanal Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Karar Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Salgın inşaat sektörünü teğet geçti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 22:04:35. #1.15#
title