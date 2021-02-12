Salgın, ilişkilerde "sevdiğini kaybetme kaygısını" ön plana çıkardı

Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Esra Uğurlu Koçer, Kovid-19 salgınının ilişkileri güçlendirdiğini belirterek, "İlişkiler evdeki düzenin değişmesiyle yeniden şekillendi. İlişkilerdeki sahiplenme duygusu, koruma kollama içgüdüsü artmaya başladı. Sadece hastalık kapmaktan değil, sevdiğini kaybetmekten de kaygı duyan kişiler daha özenli, daha anlayışlı, daha korumacı olmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Bayındır Sağlık Grubu açıklamasına göre, Koçer, Kovid-19 salgını gölgesinde geçecek Sevgililer Günü'ne ve ilişkilerin salgın döneminde yaşadığı değişimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnsanoğlu için aşkın, hayatın herhangi bir döneminde vazgeçemediği en temel duygulardan biri olduğunu aktaran Koçer, "Oturup düşündüğümüzde mantıklı bir neden-sonuç ilişkisine bağlayamıyoruz belki ama içine düştüğümüzde yaşanmasından daha mantıklı başka bir şey de düşünemiyoruz… Aşk, hayatımızda eksikliğini hissettiğimiz eşsiz bir duygu. Aynı zamanda sanki mutluluğun başlangıcı gibi düşündüğümüz bir tamamlama davranışı." bilgilerini verdi.

Gönül ilişkilerinin Kovid-19 salgınıyla beraber son 1 yıldır değişime uğradığını belirten Koçer, şunları kaydetti:

"Pandemi ile birlikte o vazgeçemediğimiz aşk duygusu ve ilişkiler bir hayli değişime uğradı. Etrafımız alınan kararlar, başlayan ilişkiler, biten ilişkiler, birbirini, ilk kez ve samimi şekilde keşfedenler, aslında hiç tanımadığını düşünmeye başlayanlar, daha çok sevenler, daha çok nefret edenler ile çevrildi. Hayat son bir yıldır her anlamda bizi hazırlıksız yakaladı.

Geçtiğimiz bir yıl içerisinde en yakınımızla birlikte 48 saat evde zaman geçirmek bile yeni bir deneyim oldu. Birlikte yaşayanlar birbirlerini görmeye, keşfetmeye ve tanımaya başladılar. İlişkiler evdeki düzenin değişmesiyle yeniden şekillendi. İlişkilerdeki sahiplenme duygusu, koruma kollama içgüdüsü artmaya başladı. Sadece hastalık kapmaktan değil, sevdiğini kaybetmekten de kaygı duyan kişiler daha özenli, daha anlayışlı, daha korumacı olmaya başladı. Birçok ilişkide güven duygusu arttı. İnsanlar kırgınlıklarını bir tarafa bıraktı ve en yakınlarına sıkıca sarılmaya, ilişkilerini onarmaya başladılar."

"Sorular tek başına en azından güvendeyim düşüncesini perçinlemeye başladı"

Koçer, aylardır sosyal medyadan sürekli mesafe çağrısı yapıldığını belirterek, "Sosyal Mesafe' kavramı yalnız yaşayan kişiler için çok daha anlamlı bir tanımlama. İşe gidebilmek, akşam çıkışta arkadaşlarıyla sosyalleşebilmek, bir organizasyona katılabilmek, konsere, dansa gidebilmek sağlıklı ve sürdürülebilir iletişim kurma fırsatları doğururken birden evden çalışmanın hayata geçmesi ve yasaklar gelmesiyle tüm alışkanlıklarımız değişmek zorunda kaldı." değerlendirmesini yaptı.

İlişkilerin 20 yıldan uzun bir süredir sosyal medya üzerinden başlayıp bittiğini aktaran Koçer, salgınla birlikte oyunun kurallarının değiştiğini kaydetti.

Koçer değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Kendimizi kalabalık ortam kavramının hayatımızdan silindiği bir durumda bulduk. Bu da ilişki kurabilmek için gereken güven duygusunu zorlamaya başladı. 'Seni güven çemberime alabilir miyim? Ekrandan güveniyorum ama seninle yalnız kalabilir miyim?' gibi sorular zihinleri zorlamaya ve tek başına en azından güvendeyim bir süre daha bekleyebilirim ilişki kurmadan düşüncesini perçinlemeye başladı.

Burada da tek başına kalmış olmak güvenli ilişki kuramama hali; dokunma, temas ihtiyacının artması pandemi süreci uzadıkça yalnızlık hissini ve kişilerin sağlıklı ilişkiler kurabilme umudunu kırmaya başladı. Umarız ki önümüzdeki yıl pandemiyi geride bırakıp, yeniden umudumuzun yeşerdiği, aşkı doya doya hissedebileceğimiz bir 14 Şubat Sevgililer Günü geçiririz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan