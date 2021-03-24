Salgın ile yazlık bölgelerdeki arsalara talep arttı
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Salgın ile yazlık bölgelerdeki arsalara talep arttı

24.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:28
Salgın ile yazlık bölgelerdeki arsalara talep arttı

sahibinden.com verilerine göre, şehir yaşamı yerine doğa içerisinde sakin bir hayat sürmek isteyenlerin tercih ettiği yazlık bölgelerdeki arsalara talep arttı.

sahibinden.com verilerine göre, şehir yaşamı yerine doğa içerisinde sakin bir hayat sürmek isteyenlerin tercih ettiği yazlık bölgelerdeki arsalara talep arttı.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, Ocak 2019-Şubat 2020'yi kapsayan salgın öncesi ile Mayıs 2020-Şubat 2021'i kapsayan salgın sonrası dönem karşılaştırıldığında en çok talep gören il yüzde 114 artışla Muğla oldu.

Doğal ve tarihi güzellikleriyle dikkati çeken Antalya'da yüzde 109, eşsiz kıyıları ve kültürel mirasıyla her zaman ilgi odağı olan İzmir ve Mersin'de yüzde 103, tatil beldeleriyle öne çıkan Aydın'da ise yüzde 102 artış kaydedildi.

Buna karşın büyükşehirlerden İstanbul yüzde 79 ve Ankara yüzde 70 ile ortalama artışın altında kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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