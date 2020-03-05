Salgın hava yolunda 113 milyar dolar kayba yol açabilir
IATA, koronavirüs salgınının, hava yolu şirketleri için 113 milyar dolar gelir kaybına neden olabileceğini açıkladı.
05.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:44
IATA, koronavirüs salgınının, hava yolu şirketleri için 113 milyar dolar gelir kaybına neden olabileceğini açıkladı. Açıklamada 100'den fazla vaka bildirilen ülkelerin, küresel yolcu gelirlerinde yüzde 27'lik pay sahibi olduğu belirtildi.
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Kaynak: Dunya.com