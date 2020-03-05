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Salgın hava yolunda 113 milyar dolar kayba yol açabilir

IATA, koronavirüs salgınının, hava yolu şirketleri için 113 milyar dolar gelir kaybına neden olabileceğini açıkladı.

05.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:44
Salgın hava yolunda 113 milyar dolar kayba yol açabilir

IATA, koronavirüs salgınının, hava yolu şirketleri için 113 milyar dolar gelir kaybına neden olabileceğini açıkladı. Açıklamada 100'den fazla vaka bildirilen ülkelerin, küresel yolcu gelirlerinde yüzde 27'lik pay sahibi olduğu belirtildi.

Kaynak: Dunya.com

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