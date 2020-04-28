SALGIN HASTANELERİNDEKİ ÇALIŞMALAR YAKINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
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SALGIN HASTANELERİNDEKİ ÇALIŞMALAR YAKINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Atatürk Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de yapımına devam edilen salgın hastanelerindeki çalışmalar yakından görüntülendiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da...

SALGIN HASTANELERİNDEKİ ÇALIŞMALAR YAKINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
28.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:16
Atatürk Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de yapımına devam edilen salgın hastanelerindeki çalışmalar yakından görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu. Hastanelerdeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çok sayıda işçinin ve çok sayıda iş makinesinin çalıştığı inşaatların yakın bir zamanda tamamlanması ve hizmete açılması bekleniyor. Hastanedeki çalışmalar yakından da görüntülendi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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