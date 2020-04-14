"Salgın hastalıklar su yoluyla bulaşabilir"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Salgın hastalıklar su yoluyla bulaşabilir" - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ege, Güncel

"Salgın hastalıklar su yoluyla bulaşabilir"

RainSoft Ege Bölge Genel Müdürü Cenap Özer yaşam kaynağımız olan suyumuza sahip çıkmanın önemi ve suda bulunabilecek virüslerin de salgın hastalıklara yol açabileceği konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

14.04.2020 09:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:44

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Çin'in Wuhan Kenti'nde başlayan ve bugüne kadar binlerce insanın ölümüne yol açan COVID-19 Yeni Koronavirüs tüm Dünya'nın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

Tüm Dünya'yı etkisi altına alan COVID-19 Yeni Koronavirüs hala pek çok bilinmezi içerisinde barındırıyor. Şu ana kadarki verilerden elde edilen bilgilere göre ise uzmanlar, "Evde Kal", "Sosyal Mesafeni Koru" ve en önemlisi de "Ellerini Su ve Sabunla Yıka" diyerek Koronavirüs Pandemisi'nden korunmanın yollarını anlatıyor.

Bugün karşılaştığımız COVID-19 Yeni Koronavirüs'ün su ile gelen Viral Gastro Enteritler Grubu'nun bir üyesi olduğuna dikkat çeken RainSoft Ege Bölge Genel Müdürü Cenap Özer, "Bu virüsler Dünya'da Su'ya karışabilen hastalık yapıcı virüsler grubundadır. Geçmişte dünyamızın ve ülkemizin suda üreyebilen bu tür virüslerin oluşturduğu hastalıklardan çok çektiğini "Salgın Hastalıklar" tarihine baktığımızda görmek mümkün… Bugün içinde bulunduğumuz COVID-19 Yeni Koronavirüs'ten korunmak için en önemli önlemin su ve buna bağlı olarak temizlik olduğunu dikkat çekecek olursak bundan sonraki süreçte yaşam kaynağımızın yok olmaması için tedbirli ve bilinçli önlemler alarak yaşamayı öğrenmek zorundayız. En önemli yaşam kaynaklarımızdan olan Su'ya sahip çıkmalıyız.Evlerimizde arıtma sistemleri kullanarak güvenli kullanma suyu ve temiz içme suyu elde etmemiz mümkün…" şeklinde konuştu.

Hastalıktan korunma yöntemi olarak kullandığımız maske ve eldivenlerin, sokaklara hijyen amaçlı sıkılan kimyasallar ile asit ve klor bazlı deterjanların da çevre kirliğine yol açarak doğaya ve suya karıştığına dikkat çeken Özer, 1800'lü yıllarda sulara bulaşan Tifo ve Kolera bakterilerinin salgın haline dönüşmesi ile içme sularında dezenfektan olarak kullanılan klorun günümüzde hala kullanılmasının kanser gibi pek çok hastalığı da tetiklediğinin altını çizerek, "Bizler hızla artan Dünya nüfusuna karşı doğayı, çevreyi ve suyu korumak için gerekli önlemleri bugünden almalı, bilim ve teknolojiyi kullanarak yaşama sanatını öğrenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haberler
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İnternetteki yorumlara isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
İnternetteki yorumlara isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlık tehlikesi yaşıyor
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlık tehlikesi yaşıyor
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti...
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra...
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Lütfü Türkkan Ekrem İmamoğlu Hakkı Saruhan Oluç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cemal Can Aleyna Tilki Süleyman Soylu
Spor Ronaldinho Fatih Terim Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Türk İstifa Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: "Salgın hastalıklar su yoluyla bulaşabilir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 10:15:20. #1.15#
title