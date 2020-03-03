Salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon çalışması

03.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:22

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi, Belediye Hizmet Binası'nda bulunan vezne alanı başta olmak üzere tüm katlarda ve Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle yürütüyor.



Kütahya halkının daha sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda hizmet alabilmesi için ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA