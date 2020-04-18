Salgın günlerinde TUSAŞ çalışanlarına motivasyon dopingi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş, koronavirüsü salgını nedeniyle evinde kalan çalışanlarının evde kaldıkları süreyi duygusal ve fiziksel yönden sağlıklı ve eğlenceli geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor.
18.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:38
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş, koronavirüsü salgını nedeniyle evinde kalan çalışanlarının evde kaldıkları süreyi duygusal ve fiziksel yönden sağlıklı ve eğlenceli geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Kaynak: Dunya.com