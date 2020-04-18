Salgın günlerinde TUSAŞ çalışanlarına motivasyon dopingi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş, koronavirüsü salgını nedeniyle evinde kalan çalışanlarının evde kaldıkları süreyi duygusal ve fiziksel yönden sağlıklı ve eğlenceli geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş, koronavirüsü salgını nedeniyle evinde kalan çalışanlarının evde kaldıkları süreyi duygusal ve fiziksel yönden sağlıklı ve eğlenceli geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kaynak: Dunya.com