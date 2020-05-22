Salgın günlerinde evini çiçek bahçesine çevirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Salgın günlerinde evini çiçek bahçesine çevirdi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında evden çıkması yasak olan Firdevs Güler (66), 2 katlı müstakil evini çiçek bahçesine çevirdi.

Salgın günlerinde evini çiçek bahçesine çevirdi
22.05.2020 09:18 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:21

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında evden çıkması yasak olan Firdevs Güler (66), 2 katlı müstakil evini çiçek bahçesine çevirdi. Güler, bahçesinde rengarenk çiçeklerin yanı sıra sebze de yetiştirdi.

Keşan'ın Aşağı Zaferiye Mahallesi Can Sokak'taki 2 katlı müstakil evinde oturan Firdevs Güler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle günlerdir evinde vakit geçiriyor. Eşini kaybeden ve çocukları da evlenip kendi hayatlarını kuran Güler, evde kaldığı süreyi saksılara ektiği çiçekleriyle ilgilenerek geçiriyor. Saksılardaki 600 çiçeği, evinin balkonu, bahçesi ve çevresine yerleştiren Güler, çiçeklerle tek tek ilgileniyor.

'SEVEREK BAKTIĞIM İÇİN MUTLUYUM'Firdevs Güler, çocukluğundan bu yana çiçeklere karşı özel bir ilgisi olduğunu belirterek, "Kendime bir uğraş buldum. Severek baktığım için de çokta mutluyum. Uğraşıyorum ama sağlığım da yerinde. Sağlığımı bu çiçeklere borçluyum. Koronavirüs çıktığından beri bana soruyorlar, 'koronavirüsten korkmuyor musun?'. Çiçeklerim beni koruyor, maskeyi ne yapacağım ben? Çiçekler beni korur. Tabi yine tedbirimi alıyorum. Evimin içi de dolu. Sadece çiçek değil, kaktüslerim de var. Toplam 600'e yakın çiçeğim var" dedi.BAHÇESİNE SEBZE DE EKTİEvden çıkmadığı günlerde bahçesine sebze de ektiğini ifade eden Güler, "Bu yıl salatalık, domates, biber, kereviz ve maydanoz da ektim. Dalından koparıp taze taze yemek güzel oluyor. Ne yediğimi biliyorum" dedi.

Sağlığını çiçeklere borçlu olduğunu dile getiren Güler, "Ne tansiyonum, ne kolesterolüm ne de şekerim var. Sağlığımı çiçeklere borçluyum. Evde bazen başım dönüyor. Bahçeye çıktığımda hiçbir şeyim kalmıyor. Sanki dünyalar benim oluyor. O kadar mutlu oluyorum ki hiçbir şeyim kalmıyor. Kızım bazen çiçeklerle uğraşırken 'başım dönüyor' diyor. Ben de ona, benim gibi severek uğraşmıyorsun o yüzden başın dönüyor, diyorum. Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması için de sularımı doldurdum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı Haber
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Haber
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Müteahhit, 'Özel mülküm' diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı Haber
Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan kurtulmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın Haber
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan kurtulmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım
İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
İletişim Başkanı Altun, 'camide müzik' skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı
İletişim Başkanı Altun, "camide müzik" skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı
AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüse yakalandı
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
65 yaş üzeri vatandaşlar, gece vakti memleketlerine doğru yola çıktı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Ersin Korkut Bergüzar Korel Jennifer Lopez
Spor Şenol Güneş Metin Oktay İlhan Cavcav Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Salgın günlerinde evini çiçek bahçesine çevirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 09:21:58. #1.15#
title